Tak nawożą porzeczki w lubelskim. Dzięki temu krzaczki uginają się od owoców. Rolniczka pokazała mi, jak dokładnie zrobić domowy nawóz do porzeczek. Wystarczy 1 litro wody i to

Rolniczka z lubelskiej wsi pokazała mi, jak nawozić porzeczki. Dzięki tej odżywcze osoce będą smaczniejsze

Porzeczki to przepyszne owocowe, które mają smak lata. O tej porze roku porzeczki zaczynają dojrzewać. Najwcześniej gotowe do zbioru są porzeczki czarne, a w sierpniu zaczynają dojrzewać porzeczki czerwone i białe. Latem warto sięgać po porzeczki ponieważ są one uznawane za prawdziwy "superfood". Porzeczki to bogactwo witaminy C i wielu witamin oraz minerałów, które zbawiennie wpływają na nasz organizm. Porzeczki redukują poziom złego cholesterolu, wzmacniają odporność, a także regulują poziom cukru we krwi.

Uprawa porzeczek w ogrodzie nie jest trudna. Jeżeli masz działkę lub przydomowy ogródek i lubisz smak porzeczek to zdecydowanie warto rozważyć posadzenie tych owoców. Porzeczki najlepiej rosną w żyznej i półprzepuszczalnej glebie o lekko kwaśnym odczynie. Potrzebują sporo słońca, ale może je uprawiać także na stanowiskach z delikatnych cieniem. Podobnie jak inne krzewy owocowe należy je regularnie podlewać, dbając jednak by nie doprowadzić do przelania. Porzeczki należy także regularnie nawozić. W sezonie owocowania warto stosować wzmacniające odżywki, które poprawiają owocowanie i wpływają na jakość oraz smak porzeczek.

Domowy nawóz do porzeczek! W kilka minut jest gotowy do użycia

W Polsce na stolicę porzeczek uznaje się województwo lubelskie. Tam też poznałam rolniczkę, która zdradziła mi, czym nawozić porzeczki, ale jeszcze lepiej owocowały. Okazuje się, że najskuteczniejszy może okazać się domowy nawóz. Świetnym sposobem na odżywienie porzeczek są skórki po bananach. Możesz z nich przygotować klasyczne nawozy. W takim przypadku należy zmiksować skórki po bananach, dodać wody i tak przygotowana mieszanka podlewać krzew. Innym sposobem jest po prostu zakopanie skórek po bananach wokół porzeczki. Rozkładając się będą one dostarczały cennych substancji odżywczych bezpośrednio do gleby. Skórki po bananach to przede wszystkim bogactwo fosforu. To kluczowy składnik w procesach wzrostu oraz kwitnienia. Poprawa on odporność rośliny i stymuluje ją do większych plonów. Skórki po bananach dodatkowo dobrze spulchniają glebę i poprawiają jej wilgotność.

