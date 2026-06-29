Odkąd tego używam, czarna plamistość znika, a sąsiedzi zazdroszczą”. Jak dbać o róże w ogrodzie?

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-06-29 5:16

Choroby grzybowe stanowią istotne wyzwanie w pielęgnacji ogrodu. Rozwojowi tych schorzeń sprzyja wilgoć oraz zbyt gęste rozmieszczenie roślin, co skutkuje łatwym przenoszeniem się zarodników grzybów pomiędzy poszczególnymi krzewami. Jedną z takich chorób jest czarna plamistość, która w głównej mierze dotyka róże. To schorzenie osłabia rośliny, prowadząc w efekcie do ich zamierania. Kiedy znajoma działkowiczka dostrzegła moje wysiłki w walce z czarną plamistością róż, poleciła mi szybki i ekologiczny oprysk, skuteczny w zwalczaniu tej choroby. Już po zaledwie kilku aplikacjach tego preparatu moje róże odzyskały zdrowy, zielony wygląd i wigor.

Czarna plamistość
Autor: Shutterstock

Czym jest czarna plamistość i dlaczego jest taka groźna?

Rośliny w ogrodzie narażone są nie tylko na ataki szkodników, ale również mogą zostać zainfekowane chorobami. Najczęściej występują choroby grzybowe, które bardzo szybko się roznoszą po wielu roślinach. Zarodniki grzybów wraz z wiatrem przenoszą się i zarażają kolejne rośliny w ogrodzie. Chorobom grzybowym sprzyja wilgoć i ciepło. To właśnie w takich warunkach rozprzestrzeniają się najszybciej. Czarna plamistość to choroba grzybowa, która atakuje najczęściej krzewy róży. Jest ona powodowana prze grzyb Diplocarpon rosae.

Czarna plamistość objawia się czarnymi plamami pojawiającymi się na liściach. Cechą charakterystyczną dla czarnej plamistości są żółte obwódki wokół czarnych plam. Zainfekowane liście pękają oraz opadają. Choroba osłabia cały krzew i prowadzi do jego zamierania. Czarna plamistość rozwija się w ciepłym i wilgotnym środowisku. Jej źródłem mogą być stare, pogniłe liście leżące na ziemi. Ogrodnicy wskazują, że regularne usuwanie starych liści i kwiatostanów jest niezbędne dla zachowania zdrowych krzewów.

Sąsiad działkowicz polecił mi domowy oprysk na czarną plamistość. Usuwa zarodniki grzybów

Czarna plamistość to choroba, którą należy zwalczać. Jeżeli nie zainfekowała jeszcze całego krzewu to z pomocą przyjdą naturalne opryski. Do walki z czarną plamistością poleca się miedzy innymi opryski z miedzianem. Pomaga ona zarówno w walce z samą chorobą, jak i działa prewencyjnie. Polskie Towarzystwo Różane zaleca, aby stężenie miedzianu wynosiła 0,3 proc., czyli 30g na 10 litrów wody. Znajomy działkowicz pokazał mi, że skuteczna w walce z chorobami grzybowymi jest także soda oczyszczona. Słynie ona ze swoich grzybobójczych właściwości, a dodatkowo jest bezpieczna dla roślin. Wystarczy wymieszać 1 łyżkę stołową sody oczyszczonej w 1 litrze wody i dokładnie spryskać krzew róży. Nie powinno się omijać żadnych miejsc, oprysk powinien być zaaplikowany od góry, aż po sam dół. Nie zapominaj o wewnętrznej stronie liści. Oprysk z sody oczyszczonej stosuj raz na tydzień do momenty, gdy zauważysz, że choroba się cofa.

W przypadku, gdy choroba jest bardzo rozwinięta domowe sposoby mogą okazać się niewystarczające i trzeba sięgnąć po bardziej zaawansowane metody. Do walki z czarną plamistością polecane  są fungicydy, w tym preparaty zawierające tebukonazol. Jest to środek grzybobójczy, który wchłania się w rośliny i wewnątrz chroni przed atakami chorób grzybowych.

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