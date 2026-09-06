Odkrywaj świat, bądź tu i teraz. Technologia, która uwalnia

Wyobraź sobie, że spacerujesz po tętniących życiem ulicach Londynu, zwiedzasz zabytkowe rzymskie fora, czy przemierzasz malownicze szlaki górskie. Z VIVE Eagle możesz w pełni zanurzyć się w otoczeniu, bez konieczności ciągłego wyciągania smartfona. Okulary te zostały zaprojektowane tak, aby uwolnić Twoje ręce, pozwalając Ci doświadczać życia bezpośrednio. Dzięki prostym komendom głosowym lub programowalnym przyciskom, możesz bez wysiłku tłumaczyć napotkane teksty, rozumieć rozmowy w obcych językach, czy uchwycić niezapomniane momenty. To sprawia, że możesz pozostać "tu i teraz", jednocześnie tworząc wspomnienia gotowe do udostępnienia.

Design, który szanuje Twoją przestrzeń

Od początku do końca, filozofia HTC opiera się na przekonaniu, że technologia powinna służyć człowiekowi, szanując jego potrzeby i prywatność. Widać to w samym wyglądzie okularów – flagowe warianty kolorystyczne charakteryzują się przezroczystą konstrukcją, która pozwala dostrzec technologię wewnątrz, czyniąc ją naturalną częścią designu. To właśnie ta innowacyjna estetyka została uhonorowana nagrodą Red Dot 2026. Jako okulary, VIVE Eagle priorytetowo traktują również jakość widzenia i komfort noszenia. Wyposażono je w wysokiej klasy soczewki ZEISS, znane z precyzji i ochrony. Dostępne są różne opcje, od soczewek przeciwsłonecznych z ochroną UV400 kategorii 3, idealnych na słoneczne dni, po warianty z blokadą światła niebieskiego, które sprawdzą się podczas pracy z ekranami, czy soczewki fotochromowe, automatycznie dostosowujące się do zmieniającego się oświetlenia. Co więcej, wymiana na soczewki korekcyjne jest szybka i prosta, co czyni VIVE Eagle praktycznym wyborem dla każdego.

Prywatność – serce innowacji

W dobie cyfrowej, prywatność staje się kluczowa. VIVE Eagle stawia ją na pierwszym miejscu, dbając zarówno o użytkownika, jak i o osoby w jego otoczeniu. Gdy nagrywasz wideo lub robisz zdjęcie, wyraźna dioda LED świeci się lub pulsuje, sygnalizując aktywność. Jej jasność dostosowuje się do warunków otoczenia, zapewniając widoczność. Okulary nie rozpoczną nagrywania, jeśli dioda zostanie zasłonięta, uszkodzona lub zmodyfikowana, a także nie działają, gdy nie są założone. Dodatkowo, istnieje opcja, by osoby w pobliżu mogły wypowiedzieć komendę "Stop filming", aby natychmiast przerwać rejestrowanie. HTC idzie dalej, anonimizując zapytania wysyłane do zewnętrznych modeli AI. Zdjęcia i filmy są szyfrowane i przechowywane lokalnie, a to Ty decydujesz, kiedy i jak chcesz je udostępnić.

Z VIVE Eagle możesz spontanicznie rejestrować świat wokół siebie. Aparat 12 MP pozwala na robienie idealnych zdjęć i nagrywanie zachwycających filmów w jakości 3K, a także w zwolnionym tempie. Dzięki elektronicznej stabilizacji obrazu i wsparciu AI, możesz swobodnie fotografować i filmować w ruchu, nie tracąc ostrości ani detali. Materiały są optymalizowane do formatu pionowego, co ułatwia ich udostępnianie w mediach społecznościowych. Niezależnie od tego, czy zwiedzasz nowe miasto, czy odkrywasz starożytne ruiny, okulary VIVE Eagle, dzięki klasie odporności IP54, są gotowe na każdą przygodę.

Głośniki VIVE Eagle, o otwartej, kierunkowej konstrukcji, zapewniają wysokiej jakości dźwięk stereo z głębokim basem, jednocześnie pozwalając Ci pozostać świadomym otoczenia. Możesz prowadzić prywatne rozmowy telefoniczne lub słuchać muzyki, nie odcinając się od świata.

Okulary dotrzymają Ci kroku przez cały dzień, oferując od 4 do 6 godzin ciągłego aktywnego użytkowania i do 36 godzin w trybie czuwania. Ładowanie jest proste i szybkie dzięki magnetycznemu złączu pogo pin – 50% baterii w zaledwie 10 minut, 80% w 23 minuty. Co więcej, możesz korzystać z okularów podczas ładowania. Na dłuższe podróże przygotowano VIVE Power Boost – lekki powerbank (8 gramów), który zapewnia do 80% dodatkowego czasu pracy, dyskretnie mocując się do okularów.

Autor: VIVE Eagle/ Materiały prasowe