Kiedy liście draceny opadły, wsypałam do wody 1 łyżkę i podlałam roślinę. Teraz rośnie jak na drożdżach i ochoczo wypuszcza nowe liście. Domowa odżywka do draceny

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-09-06 5:16

Dracena to roślina doniczkowa, która bardzo dosadnie pokazuje, że czegoś jej brakuje. Jej liście potrafią wręcz w jednej chwili opaść lub pożółknąć, a my główkujemy nad tym jak uratować marniejącą dracenę. Ja w takiej sytuacji zastosowałam domową odżywkę, która momentalnie postawiła ją do pionu. Wsypałam do wody 1 łyżkę tej przyprawy i podlałam dracenę. Teraz rośnie jak na drożdżach i ochoczo wypuszcza nowe liście.

Dłoń osoby dotykającej uschnięty liść draceny w doniczce. O domowej odżywce do kwiatów przeczytasz na SE.
Autor: Shutterstock
  • Nawet elegancka dracena może marnieć i gubić liście, co jest jasnym sygnałem do pilnej interwencji.
  • Odkryj prostą, domową odżywkę, którą przygotujesz w kilka chwil, aby szybko uratować swoją roślinę.
  • Azot, kluczowy dla bujnego wzrostu i zieleni liści, jest szybko wypłukiwany z gleby, dlatego regularne uzupełnianie jest niezbędne.
  • Sprawdź, jak prawidłowo stosować tę miksturę raz w miesiącu, by Twoja dracena znów bujnie rosła i wypuszczała nowe liście.

Kiedy liście draceny opadły, wsypałam do wody 1 łyżkę i podlałam roślinę. Teraz rośnie jak na drożdżach

Pielęgnacja draceny nie jest zbyt skomplikowana i z pewnością poradzi sobie z nią nawet początkujący ogrodnik. W końcu ta elegancka i niewymagająca roślina stanowi doskonała ozdobę salonu czy sypialni. Jednak bywa, że czasami marnieje, a jej liście opadają. Co wtedy powinnyśmy zrobić, aby uratować zwiędniętą dracenę? Jeśli masz pewność, że stoi ona w dogodnym dla siebie miejscu i ma zapewnioną odpowiednią ilość wody, to zapewne konieczne jest odżywienie draceny. Otóż jak każdą roślinę doniczkową, tak i dracenę należy raz na jakiś czas odżywiać, aby dostarczyć jej niezbędnych składników do wzrostu i ochronić ją przed chorobami czy szkodnikami. Kiedy moja dracena nagle opuściła swoje liście ku dołowi, to od razu zareagowałam i przygotowałam domową odżywkę z żelatyny, która jest niezwykle prosta i skuteczna. wsypałam 1 łyżkę żelatyny do ciepłej wody, zamieszałam, a gdy ostygła podlałam nią swoją marniejącą roślinę.

Domowa odżywka do draceny. Dzięki niej roślina będzie rosła i wypuszczała nowe liście

Jak już wspomniałam, do przygotowania domowej odżywki do draceny potrzebujesz jednej łyżki żelatyny. Rozpuść ją w 1 litrze gorącej wody. Jak stosować żelatynę do roślin doniczkowych? Ostudzoną miksturą podlewaj dracenę w okresie wegetacyjnym raz w miesiącu. Żelatyna stanowi bardzo dobre źródło azotu. Jest to składnik, który szybko wypłukuje się z gleby, więc należy go intensywnie uzupełniać. Zwłaszcza w sytuacji, gdy zaobserwujemy, że dracena przestała rosnąć lub jej liście żółkną.

Pielęgnacja draceny. Co lubi ta egzotyczna roślina?

W Polsce najpopularniejszymi odmianami tej rośliny są: dracena wonna, dracena obrzeżona, dracena odwrócona, dracena compacta oraz dracena Sandera. Każda z nich potrzebuje sporej dawki światła słonecznego, dlatego najlepiej postawić ją w pobliżu okna. Jednak warto pamiętać, że jest to gatunek, który pochodzi z ciepłych krajów, dlatego w takich warunkach także czuje się najlepiej w Polsce. Dbaj, aby temperatura w pomieszczeniu nie spadła poniżej 15 stopni Celsjusza. Zaleca się także regularne przecieranie liści draceny wilgotną ściereczką i usunięcie z powierzchni rośliny kurzu. A jak podlewać dracenę? W okresie zimowym warto to robić raz w tygodniu, najlepiej odstaną, miękką wodą. Raz na jakiś czas warto też zraszać jej liście, aby poprawić wilgotność powietrza wokół rośliny.

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DOMOWA ODŻYWKA DO ROŚLIN