Najdziwniejsze kwiaty jesieni. Kojarzą się z magicznym polem pełnym kolorowych kuleczek, a mogą ściągać prawdziwe nieszczęścia. Tysiące Polaków je kupuje nie znając ich znaczenia

Wrzosy to rośliny owiane tajemnicą, od wieków kojarzone z magią, duchami i wyjątkowymi właściwościami, które fascynują jesienią.

Ich symbolika sięga od przynoszenia szczęścia i odpędzania złych duchów, po powiązania z cmentarzami i sabatami czarownic, co czyni je niezwykłymi.

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Wrzosy to najbardziej magiczne rośliny? Od lat przypisuje się im wyjątkowe właściwości

Jesień to wyjątkowa pora. Ma w sobie elementy świata nadnaturalnego i magicznego. Coraz krótsze dni i koniec sezonu wegetacji roślin sprawiały, że dawniej jesień oznaczała ciężkie czasy. Był to okres, w którym matka natura przestawała wydawać plony i zwiastowała nadejście zimy. Jesień w wielu kulturach oznacza bliskość świata duchów i zmarłych. To właśnie jesienią obchodzi się wszystkie święta związane ze światem duchów, Halloween, Dziady czy Wszystkich Świętych. Również rośliny kwitnące jesienią w swojej symbolice miały wyjątkowe znaczenie.

Jednymi z najbardziej zimowych kwiatów są wrzosy. O tej porze roku dominują one w sklepach, w doniczkach i ogrodach. Ich wielobarwne, małe kwiaty zachwycają i zamieniają przestrzeń w kolorowy zbiór. Z wrzosami związanych jest wiele przesądów i od setek lat przypisuje się im magiczne właściwości. W wielu kulturach wrzosy kojarzą się ze śmiercią. Często rosły na cmentarzyskach i podobnie jak dzisiaj chryzantemy zdobiły groby zmarłych. Wierzono także, że wrzosy to rośliny, które szczególnie upodobały sobie czarownice. Miały one rosnąc w miejscach sabatów, a z ich pędów wykonywano miotły. Dawniej wierzono, że lepiej nie posiadać w domu niczego, co może kojarzyć się z czarownicami ponieważ w ten sposób można było przyciągnąć do siebie pecha. Wrzosy często wykorzystywano także w różnego rodzaju rytuałach. Dodawano je do kadzideł, a wrzos włożony pod poduszkę miał otwierać bramę do magicznego świata znów. Nie zawsze wrzosy miały tylko negatywną symbolikę. Biały wrzos miał bowiem symbolizować czystość. W Szkocji wierzono, że białe wrzosy rosną tylko tam, gdzie nigdy nie przelano krwi. Celtowie wierzyli, że wrzosy odganiają złe duchy i przynoszą szczęście. W wielu krajach wrzos dodawany jest do bukietów ślubnych, jako symbol czystego serca.

W Szkocji panował przesąd, że noszenie gałązki białego wrzosu w kieszeni zapewnia szczęście i chroni przed niebezpieczeństwem, szczególnie podczas podróży. W niektórych regionach Europy wierzono, że suszone wrzosy rozsypane wokół domu odstraszają złe duchy i przynoszą domownikom spokój. Nawet samo znalezienie kwitnącego wrzosu, zwłaszcza w nietypowym miejscu, było odczytywane jako znak pomyślności i spełnienia życzeń.

Jak pielęgnować wrzosy jesienią?

Wrzosy to gatunek niskich, krzewinkowatych roślin. Ich małe, dzwonkowate kwiaty pojawiają się nawet do pierwszych przymrozków. W Polsce wrzosy naturalnie występują na łąkach oraz torfowiskach.

Wrzosy chętnie sadzone są wczesną jesienią. Świetnie kwitną zarówno na donicach, jak i w glebie. Jedną z podstawowych ich pielęgnacji jest odpowiednia ziemia. Wrzosy najlepiej rosną w kwaśniej ziemi o pH od 3,5 do 5,5. Przed posadzeniem wrzosów do ziemi należy zadbać o prawidłową kwasowość podłoża. Możesz to zrobić sypiąc torf lub korę sosnową. Moja babcia powtarzała również, że nic tak nie odżywia wrzosów jak fusy po kawie.

Fusy z kawy to naturalny nawóz do roślin, które lubią kwaśne podłoże. Świetnie odżywiają one rośliny i dostarczają im potrzebny azot, fosfor oraz potas. To święta trójca do prawidłowego rozwoju roślin. Pierwiastek te stymulują układ korzeniowy, a także wzmacniają oraz przedłużają kwitnienie. Fusy z kawy dodatkowo zakwaszają ziemię oraz zatrzymują wilgoć w podłoży. Wystarczy, ze weźmiesz 4 łyżki świeżych fusów po kawie i wymieszasz je z ziemią wokół wrzosów. Dzięki temu roślina będzie pobierała potrzebne jej substancje odżywcze prosto z gleby. Fusy z kawy warto regularnie dosypywać, najlepiej jest robić to raz na 2/3 tygodnie.

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