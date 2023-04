Odkurzanie i mycie podłóg w jednym. Ułatw sobie domowe sprzątanie z wielkim hitem z Lidla. To urządzenie to marzenie każdego miłośnika porządku

Ułatwiaj sobie wiosenne porządki

Mycie podłóg, pranie dywanów i odkurzanie potrafi zniechęcić do dalszych porządków. Czynności te są nie tylko męczące, ale również mogą przysporzyć bólu kręgosłupa oraz kolan. Jednym ze świetnym rozwiązań są mopy elektryczne, które łączą w sobie kilka funkcji. Tak jest między innymi w przypadku mopa Silvercrest z Lidla. SILVERCREST® Mop elektryczny »SHBR 560 B1«, 3-w-1 to prawdziwy pomocnik sprzątania. Szybko rozprawi się on z brudną podłogą, wypierze dywan lub inne powierzchnie, a przy okazji odkurzy.

Jak to działa?

Wystarczy, że wlejesz wodą wraz z detergentem do specjalnego środka, a urządzeni zacznie pracować. Sam decydujesz, ile wody z płynem ma się uwalniać na myjąca powierzchnię. Podłogi są umyte dosłownie w kilka minut i nie ma na nich nieestetycznych smug. Również szybko mop elektryczny z Lidla rozprawa się z brudnymi dywanami. Przejeżdżasz nim po zabrudzonej powierzchni. Co ważne dywany po takim "zabiegu" są jedynie delikatnie wilgotne i spokojnie doschną na podłodze. Mop "przy okazji" pracuje jak klasyczny odkurzacz. Po wszystkim brudna woda zbiera się w osobnym pojemniku. Mop elektryczny Silvercrest z Lidla sam się czyści, dzięki czemu urządzanie jest proste i szybkie w obsłudze. Posiada ono długi (7,5 m) kabel, co sprawia, że dojedziemy w nim w każdy zakamarek. Mop elektryczny ułatwia porządki, stają się one szybsze i zdecydowanie przyjemniejsze.

Co posiada mop elektryczny z Lidla?

wycieranie, odkurzanie i suszenie w jednej operacji

nadaje się do różnych rodzajów podłóg, takich jak laminat, płytki, parkiet lub dywan z krótkim włosiem

ze szczotką silnikową o dużej mocy

bardzo długi kabel dla dużego promienia działania

2 oddzielne zbiorniki na czystą i brudną wodę do łatwego napełniania, opróżniania i czyszczenia

z funkcją spryskiwania wodą na końcówce ssącej/wycierającej

z praktyczną funkcją stałego spryskiwania

drążek zatrzaskuje się w pozycji pionowej – np. na czas przerwy w pracy lub do przechowywania

zdejmowana szczotka ułatwiająca czyszczenie

filtr HEPA-13 dla bardzo czystego powietrza

z praktycznym zwijaniem kabla

wraz z tacą do odkładania i uchwytem na szczotki