Odlotowa sztuczka na wyczyszczenie przypalonego naczynia żaroodpornego. Spalenizna zniknie bez szorowania. Naczynie będzie czyste jak nigdy!

Czyszczenie przypalonego naczynia szklanego

Chyba nie ma na tym świecie osoby, której przynajmniej raz w życiu nie zdarzyło sie przypalić garnka czy naczynia. Szklane naczynie, w którym przygotowujemy potrawy w piekarniku jest wręcz skazane na to, że po zakończeniu pieczenia są widoczne na nim ślady przypalonego jedzenia czy tłuszczu. Wówczas niektórym przychodzi do głowy jeden dość niebezpieczny pomysł i chcą natychmiast umieścić szklane naczynie pod bieżącą wodą. To nie jest najlepszy pomysł, gdyż pod wpływem dużej różnicy temperatur naczynie może popękać. To w takim razie jak bezpiecznie wyczyścić przypalone naczynie żaroodporne? Przede wszystkim poczekaj, aż wystygnie, a następnie spróbuj wymyć je płynem do mycia naczyń i gąbką. Możesz wcześniej wlać do niego letniej wody z dodatkiem kilku kropel płynu i pozostawić na około godzinę, a następnie standardowo umyć. Pomocny w tej sytuacji może okazać się także ocet. Nasącz nim gąbką i pocieraj przypalone miejsca, aż będą czyste.

Czym wyczyścić przypalone naczynie żaroodporne bez szorowania?

Jeśli chcesz zaoszczędzić czas i energię, to postaw na pewien domowy sposób na wyczyszczenie przypalonego naczynia bez szorowania. Przygotuj roztwór z wrzątku i kilku łyżeczek sody. Wlej ją do brudnego naczynia i wstaw je do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni C. na około 5 minut. Po upływie tego czasu ostrożnie wylej wodę i umyj naczynie płynem do mycia naczyń. Twoje naczynie będzie wyglądać jak nowe!

