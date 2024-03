Zwiń w kulkę i do dzieła. Wrzuć do kopca na trawniku, a kret ucieknie, gdzie pieprz rośnie. Sposób na kreta w ogrodzie

Ogórki można posadzić w gruncie najwcześniej w drugiej połowie maja, kiedy maleje ryzyko wiosennych przymrozków. Przed sadzeniem do gruntu rozsadę trzeba zahartować. Dlatego tydzień przed wsadzeniem ogórków, każdego dnia stopniowo obniżamy temperaturę (np. przez wietrzenie), oraz ograniczmy podlewanie. Obficie nawadniamy dopiero dzień przed sadzeniem. Zdecydowanie wcześniej musimy przygotować rozsadę.

Ogrodnik mówi, kiedy siać ogórki. Najlepszy termin i sposoby na obfite zbiory

Zanim sadzonki ogórków trafią do gruntu, warto przygotować rozsadę w domu. Choć rośliny można wysiewać bezpośrednio do gruntu, to rozsada jest lepszym rozwiązaniem. Dzięki temu warzywa będą znacznie lepiej rosły. Najlepszym terminem na wysianie ogórków jest połowa kwietnia. Dzięki temu będziemy mogli wsadzić je do ziemi po 15 maja, kiedy ryzyko przymrozków jest minimalne. Żeby przygotować domową rozsadzę, potrzebujemy żyznej, próchniczej i lekko wilgotnej ziemi, specjalnych małych doniczek (można wykorzystać opakowania po jogurcie) oraz nasion. Wysiewamy po dwie-trzy sztuki nasion do każdej doniczki. Gdy wykiełkują, wyrywamy słabszą siewkę, pozostawiając tę silniejszą. Doniczki ustawiamy na słonecznym stanowisku. Nie wolno zapominać także o odpowiedniej temperaturze. Ogórki najlepiej rosną przy 23 – 26 stopniach C. Sadzonki podlewamy umiarkowanie miękką wodą o temperaturze pokojowej. Rośliny nie powinny się ze sobą stykać, dlatego, kiedy pojawią się liście, trzeba rozstawić doniczki. Ogórki są gotowe do sadzenia w gruncie, gdy mają około 4-5 zdrowych liści oraz dobrze rozrośnięte i zdrowe korzenie.

Jak sadzić ogórki? Instrukcja i domowy nawóz do ogórków

Ogórki sadzimy w żyznej glebie najlepiej w sąsiedztwie innych roślin. Ogrodnicy zalecają, by obok ogórków posiać także wrotycz, który odstrasza szkodniki. Sprawdzą się także zioła — kolendra, oregano czy bazylia — ograniczą ryzyko chorób np. mączniaka. Ogórki będą dobrze rosły także przy warzywach strączkowych np. fasoli. Złym pomysłem jest sadzenie ich obok ziemniaków i pomidorów, które są narażone na same choroby grzybowe i szkodniki. Dobrym towarzystwem dla ogórków będzie także nagietek i nasturcja. Kwiaty wydzielają zapach odstraszający mszyce, nicienie i mączliki, a przy tym przyciągają owady zapylające. Dobrym sposobem na obfite plony jest przygotowanie domowej odżywki. Chleb, bułki, skórki od chleba, a nawet krakersy można wykorzystać do stworzenia mikstury bogatej w składniki odżywcze. Zawarte w nich drożdże są bogate w białka, aminokwasy, pierwiastki śladowe oraz witaminy, które stymulują rośliny do wzrostu. Ponadto zawarte w zakwasie chlebowym drożdże aktywują pożyteczne bakterie glebowe i neutralizują patogeny. Wszystko to sprawia, że roślina szybciej przetwarza i wchłania potrzebne do wzrostu składniki odżywcze. Mikstura przygotowana na bazie chleba jest więc doskonałym naturalnym nawozem, który zapewnia obfite plony. Takiego preparatu warto używać zwłaszcza w początkowym okresie wzrostu warzyw. Sadzonki ogórków szybko się rozwiną i będą miały silny system korzeniowy. Działanie odżywki chlebowej można także wzmocnić jodem i popiołem. Taki nawóz ochroni także ogórki przed szarą pleśnią. O tym, jak zrobić taki nawóz piszemy tu.

ZOBACZ TEŻ: Dodaję 30 g do wody, a po 10 dniach mam odżywkę do sadzonek pomidorów. Latem obsypują się owocami. Nawóz do pomidorów na wiosnę

Quiz o kosmetykach z PRL-u. Świeżutki i trudny test pachnący jak zielone jabłuszko Pytanie 1 z 10 Na początek coś łatwego. Szampon, który nie szczypie w oczy? Zapomnij! W PRL-u do mycia dziecięcych głów najpopularniejszy był: szampon Samson szampon Bambi szampon Rumianek Dalej