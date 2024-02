Ogrodnik wskazał ważny termin. Zakop to w ziemi pod hortensją, a latem obsypie w kwiaty. Musisz zrobić to teraz

Ogrodnik wskazał ważny termin. Zakop to w ziemi pod hortensją, a ta latem obsypie w kwiaty

Luty i marzec to ważne miesiące w przygotowywaniu ogrodu. To właśnie teraz należy wykonać część prac ogrodowych, które pozwolą cieszyć Ci się pięknymi kwiatami i krzewami. Ogrodnik wskazał ważny termin. Jeżeli chcesz, by Twoja hortensja latem obsypała w kwiaty, to musisz to zrobić, jak najszybciej. Chodzi o odpowiednie nawożenie hortensji. Aby roślina zrewanżowała Ci się bujnym kwiatostanem, to musisz zadbać o jej prawidłowe nawożenie. Przed wiosną wystarczy zakopać to w ziemi pod hortensją, a zmiana będzie zauważalna. Ogrodnik wskazuje, że najlepszy nawóz do hortensji to ten ze skórek po bananach. Wystarczy, że przygotowane wcześniej skórki od banana zakopiesz wokół hortensji. Skórki od banana bogate są w składniki odżywcze, które doskonale nawożą rośliny i wpływają na ich kondycję. Dzięki takiej naturalnej odżywcze Twoja hortensja latem wypuści bujne i piękne kwiaty.

Kiedy przycinać hortensję?

Cięcie hortensji ogrodowej to kolejny ważny krok w przygotowywaniu rośliny na wiosnę. Zanim nadejdą pierwsze, wiosenne dni warto pozbyć się starych i przekwitłych gałęzi. W przypadku odmian hortensji kwitnących na zeszłorocznych pędach uważaj, by nie obciąć gałęzi z pąkami. Z kolei, w przypadku hortensji kwitnących na tegorocznych łodygach możesz bez problemu ucinać gałęzie na 2/3 ich wysokości.