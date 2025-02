Okulary dopasowane do Twojego hobby i stylu życia. Najpierw bezpłatnie zbadaj wzrok podczas Wielkiego Badania Wzroku

Wyraźne widzenie to podstawa zarówno dla profesjonalnych sportowców, jak i amatorów. W piłce nożnej liczy się szybka reakcja i ocena sytuacji na boisku, w siatkówce – precyzyjne dostrzeżenie piłki nad siatką, a w sportach ekstremalnych – pełna kontrola nad otoczeniem. Dobre widzenie to także komfort jazdy na rowerze, bezpieczeństwo podczas trekkingu czy lepsza kontrola nad piłką w tenisie.

Problemy ze wzrokiem mogą zatem wpływać na wiele aspektów życia – od komfortu pracy biurowej, przez bezpieczeństwo na drodze, aż po możliwość uprawiania sportu. Aż 84% Polaków noszących okulary korekcyjne lub soczewki kontaktowe przyznało w badaniu na zlecenie Vision Express w 2023 roku, że po zastosowaniu odpowiedniej korekcji polepszył się ich komfort życia1. 78% dostrzegło to w postaci lepszej koncentracji, 53% stało się mniej nerwowych, a u 59% wzrosła pewność siebie.

– Wzrok to jeden z naszych najważniejszych zmysłów – poprawia precyzję, ułatwia naukę nowych umiejętności i zwiększa bezpieczeństwo. Niestety, wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak duży wpływ na ich codzienną aktywność ma nawet niewielka wada wzroku – mówi mgr inż. Ryszard Drożdż, optometrysta Vision Express.

Technologie optyczne dopasowane do pasji

W zależności od tego, jak spędzamy wolny czas, możemy dobrać rozwiązania optyczne, które wspierają wzrok i podnoszą komfort aktywności:

Powłoka Blue Cut – idealna dla osób spędzających dużo czasu przed ekranami, graczy, studentów i pracowników biurowych. Chroni oczy przed potencjalnie szkodliwym niebieskim światłem, zmniejsza zmęczenie i poprawia koncentrację.

Soczewki fotochromowe – dla miłośników outdooru, rowerzystów, narciarzy i kierowców. Automatycznie dostosowują się do warunków oświetleniowych, zapewniając komfort widzenia w każdych okolicznościach.

Soczewki polaryzacyjne – między innymi dla kierowców i osób spędzających czas nad wodą, redukują odblaski i poprawiają kontrast widzenia. Idealne do jazdy samochodem, żeglowania i wędkowania.

Dobór odpowiednich soczewek wspólnie ze specjalistą może znacząco poprawić jakość codziennych doświadczeń.

Bezpłatne badanie wzroku – najlepszy sposób na coroczny „przegląd oczu”

Wielu Polaków zwleka z badaniem wzroku, czekając, aż wada stanie się wyraźnie odczuwalna. Przykładowo aż 21% Polaków zgłasza się do specjalisty dopiero po uszkodzeniu okularów. Tymczasem regularne kontrole pozwalają wykryć problemy, zanim zaczną one wpływać na komfort życia.

Dlatego Vision Express co roku organizuje Wielkie Badanie Wzroku – akcję profilaktyczną, której celem jest umożliwienie każdemu dostępu do profesjonalnej kontroli wzroku. W tym roku badania są całkowicie bezpłatne, co stanowi najlepszą okazję do wykonania corocznego „przeglądu wzroku” i upewnienia się, że widzenie nie ogranicza możliwości w sporcie, pracy i codziennych pasjach.

Wielkie Badanie Wzroku rozpoczyna się 20 lutego i potrwa we wszystkich salonach Vision Express do 20 kwietnia 2025 r.

i Autor: materiały prasowe Vision Expres