Ostatni dzwonek na śniadania z BreakfastWeek

BreakfastWeek to okazja, by spróbować śniadań, które zaskakują pomysłowością i smakiem! Festiwalowe menu czeka na Ciebie w Krakowie, Poznaniu, Trójmieście, Warszawie, Szczecinie, Wrocławiu i na Śląsku. Za 35 zł za osobę (+ opłata rezerwacyjna 6,99 zł/Gość; min. rezerwacja 2 Gości) możesz skosztować popisowego śniadania z kawą na napoju roślinnym Alpro. Niezależnie od tego, czy wolisz wytrawne klasyki, słodkie poranne przyjemności, czy nieoczywiste połączenia smaków, festiwalowe restauracje mają coś dla Ciebie. Sprawdź rekomendacje i wybierz menu, od którego zaczniesz dzień!

Irenka

Stolica kocha niespieszne poranki, które płynnie przechodzą w dalszą część dnia. Przy Redutowej 48 działa Irenka – nowe, swobodne miejsce na mapie Woli, łączące dopracowaną kuchnię z domową atmosferą. Festiwalowe menu to popisowa gra kontrastów. Wielbicieli wytrawnych smaków zachwyci grillowana chałka z puszystą jajecznicą truflową, crème fraîche, parmigiano reggiano i chrupiącym bekonem. Z kolei miłośnicy słodkości rozsmakują się w toście francuskim na maślanej brioszce z kremem matcha, owocami leśnymi i prażonymi orzechami. Irenka to propozycja dla tych, którzy od śniadania oczekują niebanalnych połączeń, odrobiny dekadencji i wyśmienitej kawy w swobodnej atmosferze.

Lobby Bar (Presidential Hotel)

W samym sercu stolicy Chef Inderjit Manota udowadnia, że amerykańskie inspiracje śniadaniowe mogą zyskać wykwintną, elegancką formę. Specjalnie na BreakfastWeek w klimatycznych wnętrzach Lobby Baru czekają dwa dopracowane zestawy: od sycących, glazurowanych żeberek wołowych z jajkiem w koszulce na chrupiących gofrach ziemniaczanych po wyrafinowanego łososia peklowanego w buraku, podawanego z luksusowym kawiorem Antonius. Całość dopełniają pachnące wypieki – klasyczna jagodzianka lub chrupiąca napoleonka rabarbarowa. To zaproszenie do celebrowania poranka w hotelowym wydaniu, gdzie każdy detal ma znaczenie.

Bułkę przez Bibułkę

Od 2012 roku to jeden z najbardziej rozpoznawalnych adresów na śniadaniowej mapie Warszawy, w którym poranek może trwać przez cały dzień. Restauracja przy Żurawiej stawia na rzemieślnicze pieczywo na zakwasie, jajka z wolnego wybiegu i sosy przygotowywane od podstaw. Na festiwalowych Gości czekają dwie propozycje. Menu A to klasyczne, konkretne British Breakfast z angielskim muffin’em, chrupiącymi frankfurterkami, pieczarkami, fasolką w pomidorach i jajkiem sadzonym. Menu B stanowi lżejszą, słodką alternatywę – aksamitną owsiankę PB&Banana Overnight Oats, serwowaną na zimno z jogurtem greckim, bananem, syropem klonowym, cynamonem i masłem orzechowym. Która wersja poranka skradnie Twoje serce?

Mąka Piekarnia

Otwarta w 2025 roku piekarnia i śniadaniownia na Woli zachwyca przytulnym klimatem oraz rzemieślniczym podejściem do wypieków. Festiwalowe propozycje skupiają się wokół maślanej, puszystej japońskiej bułki shokupan, która w dwóch odsłonach pokazuje swój wszechstronny charakter. W Menu A towarzyszy jej chrupiący kurczak w złocistym panko, majonez sriracha i świeży coleslaw. Menu B stawia na wyraziste połączenie delikatnego tuńczyka, czosnkowego aioli, marynowanego ogórka i strzelającego tobiko. Oba zestawy wieńczy tradycyjna drożdżówka z soczystymi wiśniami i maślaną kruszonką. Idealny przystanek dla miłośników dobrego pieczywa i śniadań z charakterem.

Bakery Elektrownia Powiśle

Rzemieślnicza piekarnia i włoskie bistro na Powiślu łączą tradycję wypieku na naturalnym zakwasie z zamiłowaniem do wysokiej jakości składników prosto z Włoch. Na BreakfastWeek przygotowano tu dwa zestawy, w których chrupiące pieczywo pszenne gra główną rolę. Menu A zaskakuje połączeniem chleba w jajku, pikantnego salami piccante, słodkiego miodu, parmezanu i dymnego sosu BBQ. W Menu B na pierwszy plan wysuwa się pieczona dynia hokkaido, zestawiona z kremową ricottą, brzoskwiniami i chrupiącą szałwią. Obłęd!