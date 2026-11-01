Cytaty i sentencje na Wszystkich Świętych 1 listopada oraz Dzień Zaduszny. Słowa o przemijaniu

Cytaty na Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

W ciszy i zadumie 1 i 2 listopada, gdy zapalamy znicze i wspominamy tych, którzy odeszli, często szukamy słów. Słów, które wyrażą to, co niewypowiedziane - tęsknotę, miłość, nadzieję i pamięć. Poniżej zebraliśmy ponadczasowe cytaty. To mądrość pokoleń, myśli wielkich poetów, filozofów i duchownych, które od wieków towarzyszą nam w refleksji nad przemijaniem i nieśmiertelnością pamięci. Niech staną się one źródłem ukojenia i inspiracji w ten wyjątkowy dzień.

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci.” - Wisława Szymborska

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„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą, zostaną po nich buty i telefon głuchy” - ks. Jan Twardowski

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„Można odejść na zawsze, by stale być blisko.” - ks. Jan Twardowski

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„Nie łudźmy się, przyjacielu, ludzie pogrzebią nas w pamięci równie szybko, jak pogrzebią w ziemi nasze ciała. Nasz ból, nasza miłość, wszystkie nasze pragnienia odejdą razem z nami i nie zostanie po nich nawet puste miejsce. Na ziemi nie ma pustych miejsc.” - Halina Poświatowska

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„Śmierci tak potrzeba uczyć się jak życia.” - Leopold Staff

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„Nie chciałem żywym śpiewać, dziś umarłym muszę, A cudzej śmierci płacząc, sam swe kości suszę.” - Jan Kochanowski

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„Życie umarłych trwa w pamięci żywych.” (łac. „Vita enim mortuorum in memoria est posita vivorum”) - Cyceron (Marcus Tullius Cicero)

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„Niełatwo jest żyć po śmierci. Czasem trzeba na to stracić całe życie.” - Stanisław Jerzy Lec

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„Życie to czas, w którym szukamy Boga. Śmierć to czas, w którym Go znajdujemy. Wieczność to czas, w którym Go posiadamy.” - św. Franciszek Salezy

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„Niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie.” - św. Augustyn z Hippony

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„Śmierć jest niczym. Przeszedłem tylko do sąsiedniego pokoju...” - Henry Scott Holland

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„I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana.” - Pismo Święte (List św. Pawła do Rzymian)

W galerii poniżej znajdziesz Kartki z cytatami na dzień Wszystkich Świętych

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Osobiste sentencje 1 listopada dedykowane zmarłym

Tęsknota za bliskimi rzadko słabnie wraz z upływem kolejnych lat. Właśnie dlatego tak często kierujesz do nich swoje myśli i prowadzisz z nimi wewnętrzne dialogi. Właściwie dobrane sentencje 1 listopada pozwalają ubrać ten intymny żal w niezwykle poruszające słowa. Każde z tych zdań możesz potraktować jako osobistą wiadomość wysłaną prosto do nieba.

Dziękuję Ci za każdy uśmiech i każdą mądrą radę, bo Twoja obecność ukształtowała moje dzisiejsze życie. Brakuje mi Ciebie każdego dnia.

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Tęsknię za Twoim głosem i ciepłem Twoich dłoni w tych trudnych chwilach. Życzę Ci wiecznego spokoju tam, gdzie teraz przebywasz.

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Obiecuję pielęgnować każde wspomnienie z Tobą związane i chronić je przed upływem czasu. Jesteś dla mnie niewidzialnym aniołem stróżem.

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Noszę Cię w sercu niczym najcenniejszy skarb i nigdy nie pozwolę tej pamięci zgasnąć. Dziękuję za ogrom miłości pozostawionej na ziemi.

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Życzę sobie tylko tego, abyśmy mogli spotkać się ponownie na końcu mojej drogi. Twoje odejście zostawiło we mnie ogromną pustkę.

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Każde zapalone dziś światełko jest moim cichym wyznaniem miłości do Ciebie. Dziękuję Ci za piękne chwile, które na zawsze pozostaną moim najbezpieczniejszym schronieniem.

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Moje serce pęka na myśl, że nie wypijemy już razem naszej ulubionej kawy. Czuwaj nade mną z góry, bo nadal bardzo potrzebuję Twojego wsparcia.

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Jesteś dla mnie dowodem na to, że prawdziwa miłość nie kończy się wraz z ostatnim oddechem. Pielęgnuję Twój obraz w moich myślach każdego dnia.

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Dziękuję Ci za fundamenty, na których dziś buduję swoje codzienne życie. Twój duch i Twoja mądrość wciąż prowadzą mnie przez najtrudniejsze chwile.

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Przesyłam Ci dzisiaj najcieplejsze myśli utulone w ciszy tego cmentarza. Odpoczywaj w pokoju i czekaj na mnie cierpliwie po drugiej stronie.

W galerii poniżej znajdziesz Kartki na dzień Wszystkich Świętych

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Krótkie wiadomości na Dzień Wszystkich Świętych pełne wsparcia

Czasem Twoi znajomi potrzebują dobrego słowa w chwilach najtrudniejszych pożegnań i wspomnień. Warto wtedy wysłać im krótką wiadomość dającą poczucie głębokiego zrozumienia. Empatyczne i szczere słowa na Dzień Wszystkich Świętych idealnie sprawdzą się jako podnoszące na duchu SMSy. Stanowią one subtelne zapewnienie o Twojej obecności w tych wyjątkowo nostalgicznych dniach.

Myślę dziś o Tobie i przesyłam ogrom siły na ten trudny czas zadumy. Pamiętaj, że zawsze możesz na mnie liczyć.

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Chcę Ci przekazać moje najszczersze wyrazy wsparcia w dniu wspomnień o Twoich bliskich. Jestem tuż obok, jeśli tylko będziesz potrzebować cichej rozmowy.

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Dzielę z Tobą ten smutek i mocno ściskam w myślach Twoją dłoń. Życzę Ci dużo spokoju oraz pięknych wspomnień o tych, którzy odeszli.

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Przesyłam Ci otuchę w tych melancholijnych chwilach i zapalam wirtualną świeczkę pamięci. Trzymaj się ciepło i daj sobie przestrzeń na wszystkie napływające emocje.

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Życzę Ci dzisiaj odnalezienia ukojenia w dobrych chwilach spędzonych z osobami, których już nie ma. Moje myśli są z Tobą i Twoją rodziną w tym nostalgicznym czasie.

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Posyłam Ci mnóstwo pozytywnej energii na ten trudny dzień refleksji. Wierzę, że miłość do zmarłych daje nam ogromną siłę do radzenia sobie z codziennością.

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Dziękuję Ci za to, że tak pięknie kultywujesz pamięć o swoich przodkach. Bądź dziś dla siebie osobą pełną wyrozumiałości i po prostu odpocznij.

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Chcę Ci życzyć cichego spokoju oraz chwili wytchnienia od codziennego pośpiechu. Niech ten listopadowy czas przypomni Ci o tym, co w życiu ma największą wartość.

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Pamiętam o Twojej bolesnej stracie i całym sercem jestem dziś blisko Ciebie. Życzę Ci wewnętrznej ciszy, która skutecznie ukoi wszelkie troski i obawy.

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Pragnę Cię zapewnić o mojej nieustającej pamięci i gotowości do wsparcia o każdej porze. Zrób dziś dla siebie coś dobrego i czerp siłę z minionych lat.