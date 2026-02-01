Otul swoją skórę komfortem. Odkryj sekrety zimowej regeneracji

BALSAMY DO CIAŁA EVRĒE

Balsamy do ciała evrēe mają doskonałe receptury, przyjemne konsystencje i łatwo się wchłaniają. W zależności od wariantu silnie odżywiają, nawilżają, regenerują, ujędrniają i przywracają blask. To gwarancja pięknej i miękkiej skóry niezależnie od warunków atmosferycznych. Są odpowiedne zarówno na dzień, jak i na noc i warto je stosować na osuszoną skórę po kąpieli lub prysznicu. Na uwagę zasługuje także zaprojektowana specjalnie butelka z wygodną pompką ułatwiającą dozowanie.

Problem: skóra sucha i wrażliwa Rozwiązanie: TOTAL NUTRITION – intensywnie odżywczy balsam do ciała (300 ml/29,99 zł)

To bogaty kosmetyk o kremowej konsystencji, który już po jednej aplikacji sprawia, że skóra staje się wyraźnie miękka, gładka, ukojona i zrewitalizowana. Balsam do ciała Total Nutrition zawiera:

Mocznik 3%, czyli składnik NMF (z ang. Natural Moisturizing Factor - naturalny czynnik nawilżający), który nawilża, zapobiega przesuszeniu i przywraca komfort skórze.

Olej macadamia bogaty w naturalnie występujące w ludzkiej skórze kwasy tłuszczowe oraz witaminy z grupy B i polifenole, który zmiękcza, nawilża i rewitalizuje skórę.

Masło Shea wykazuje silne działanie odżywcze i nawilżające. Skutecznie regeneruje przesuszony naskórek, poprawia elastyczność skóry oraz tworzy barierę chroniącą przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.

Problem: skóra sucha i odwodniona Rozwiązanie: DEEP MOISTURE – głęboko nawilżający balsam do ciała (300 ml/29,99 zł)

Balsam ten natychmiast i długotrwale nawilża i chroni skórę przed utratą wilgoci, dzięki czemu staje się ona jędrna i pełna blasku. Balsam do ciała Deep Moisture zawiera:

Mocznik 6%, czyli składnik NMF (z ang. Natural Moisturizing Factor - naturalny czynnik nawilżający), który nawilża, zapobiega przesuszeniu i przywraca komfort skórze.

Olej canola, emolient tworzący na powierzchni skóry warstwę okluzyjną, zapobiegającą nadmiernemu odparowywaniu wody z jej powierzchni, który zmiękcza, wygładza i łagodzi podrażnienia.

Hydromanil™, czyli roślinny kompleks, który dzięki technologii 3DMATRIX natychmiast i długotrwale nawilża, przywraca funkcje barierowe i wygładza skórę.

Problem: skóra sucha i podrażniona Rozwiązanie: MAX REPAIR – aktywnie regenerujący balsam do ciała (300 ml/29,99 zł)

To balsam o skoncentrowanej formule bogaty w emolienty roślinne, które w połączeniu z innymi składnikami aktywnymi wspierają naturalne zdolności regeneracyjne naskórka. Balsam do ciała Max Repair zawiera:

Ceramidy uszczelniające płaszcz hydrolipidowy skóry, wspierające jej procesy regeneracyjne.

Mocznik 3%, czyli składnik NMF (z ang. Natural Moisturizing Factor - naturalny czynnik nawilżający), który nawilża, zapobiega przesuszeniu i przywraca komfort skórze.

Lipidy 15% tworzące warstwę hydrolipidową na skórze, która chroni ją przed odwodnieniem i niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych.

Problem: brak naturalnego ‘glow’ Rozwiązanie: FIRMING GLOW – ujędrniająco-rozświetlający balsam do ciała (300 ml/29,99 zł)

To balsam do każdego rodzaju skóry. Jego lekka formuła z rozświetlającymi drobinkami szybko się wchłania, pozostawiając skórę gładką, promienną i pełną naturalnego blasku. Balsam do ciała Firming Glow zawiera:

Firming Complex, który ujędrnia, poprawia mikrokrążenie, wzmacnia barierę hydrolipidową skóry, wygładza naskórek i dogłębnie nawilża.

Kwas hialuronowy, składnik silnie nawilżający, zwiększający elastyczność i wygładzający powierzchnię skóry, który regeneruje barierę ochronną, zabezpiecza przed przesuszeniem i nadaje jedwabistą gładkość.

Vitamin Shot poprawiający koloryt i dający skórze zdrowy blask, przy okazji działający antyoksydacyjnie i przeciwstarzeniowo.

KREMY DO RĄK EVRĒE

Kremy do rąk evrēe doskonale nawilżają, odżywiają, regenerują i chronią delikatną skórę rąk. Są odpowiednie na każde warunki pogodowe, nawet na ekstremalnie niskie temperatury. Można je stosować kilkukrotnie wciągu dnia, w zależności od potrzeb lub jako nocną maskę na dłonie.

Problem: skóra przesuszona i zniszczona Rozwiązanie: INSTANT HELP – krem ratunek dla rąk (75 ml/12,99 zł)

To krem o niesamowitej recepturze, opartej na wyselekcjonowanych składnikach łagodzących i naprawczych, który działa na skórę niczym kojący opatrunek. W efekcie doskonale regeneruje i zabezpiecza przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Instant Help zawiera:

Emolient Complex 20%, który niweluje szorstkość i nadaje gładkość.

Moisturize Complex 10% o właściwościach nawilżających i zmiękczających skórę.

Bees Wax łagodzący podrażnienia i chroniący przed TEWL, czyli przeznaskórkową utratą wody.

Problem: skóra sucha i wrażliwa Rozwiązanie: TOTAL NUTRITION – aktywnie odżywczy krem do rąk (75 ml/12,99 zł)

To bogaty, odżywczy kosmetyk o kremowej konsystencji. Dzięki połączeniu olejów roślinnych z kompleksem witamin i mocznikiem intensywnie wzmacnia skórę i pobudza jej funkcje ochronne. Szybko się wchłania i pozostawia satynowe wykończenie oraz delikatny zapach. Total Nutrition zawiera:

5% Mocznik, który łagodzi podrażnienia, koi i łagodzi.

Vitamin Complex o właściwościach odżywiających i nawilżających.

Masło Shea nadające jedwabistą gładkość i zmiękczające dłonie.

Problem: skóra sucha i podrażniona Rozwiązanie: MAX REPAIR – intensywnie regenerujący krem do rąk (75 ml/12,99 zł)

To skoncentrowany krem, który dzięki wysokiej zawartości emolientów i mocznika natychmiastowo regeneruje dłonie oraz przywraca skórze jej naturalne funkcje ochronne. Max Repair zawiera:

Emolient Complex 10%, który regeneruje i nawilża naskórek.

D-Pantenol kojący podrażnienia i spierzchnięcia.

Mocznik 5% przywracający skórze miękkość i elastyczność.