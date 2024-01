Pamiętaj młody chemiku, by nigdy nie łączyć tych składników. Mycie toalety może stać się niebezpieczne. Ten domowy sposób czyszczenia muszli klozetowej przyniesie więcej szkody niż pożytku

Dodaję do wody i odstawiam na chwilę. Domowy nawóz do monstery, dzięki któremu rośnie jak szalona. Łodygi uginają się od zielonych liści. Pielęgnacja monstery

Chlor jest jednym z podstawowych składników płynów do WC. Jak wskazują eksperci występuje on w nich najczęściej w postaci chloranów (kwasu chlorowego). Kiedy się utleniają i rozkładają wydziela się tlen i niewielka ilość chloru. Zbyt duże stężenie chloru może być bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia, jednak ilość zawarta w detergentach jest bezpieczna. Problem pojawia się w sytuacji, gdy postanawiamy przygotować domowe mieszkanki środków do czyszczenia. Najgorsze połączenie to chlor oraz odrdzewiacz czy kwaśny płyn, jak sok z cytryny czy ocet. Chlorany w kwaśnym środowisku wywołują gwałtowną reakcję podczas, której wydziela się duża ilość chloru oraz tlenki chlorku, co może być dla nas bardzo niebezpieczne. Nigdy nie łącz preparatów z chlorem wraz z octem czy sokiem z cytryny.

Jak prawidłowo czyścić toaletę? Nie zapominaj o myciu spłuczki

Dla wielu osób sprzątanie toalety polega na wlaniu do muszli detergentów myjących i przetarciu ją szczotką. Nie zawsze taki sposób sprawi, że toaleta będzie domyta i perfekcyjnie czysta Często zapominamy bowiem o prawidłowym czyszczeniu spłuczki, w której zbiera się osad i kamień. Może to doprowadzić do zatkania odpływów, a także sprawia, że cała toaleta szybciej się brudzi.

