Pan Bao z tytułem Najlepszej Restauracji Roku. Poznaliśmy laureatów Uber Eats Awards 2026

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-06-23 17:59

Za nami pełen emocji finał konkursu Uber Eats Awards 2026. Podczas gali, która odbyła się 16 czerwca, poznaliśmy laureatów tegorocznej edycji wyróżniającej restauracje obecne na platformie Uber Eats. Jednym z najważniejszych momentów wieczoru były zmagania w formule live cooking, podczas których restauracje walczące o Grand Prix zaprezentowały swoje popisowe dania przed jury. Tytuł Najlepszej Restauracji Roku 2026 i czek na 50 tys. złotych trafił do restauracji Pan Bao z Łodzi.

Kucharz w niebieskich rękawiczkach kroi drobno czerwone warzywa na czerwonej desce. Obok miska z jasnym sosem oraz stalowa miska, na drugim planie zielona i żółta miseczka. Zdjęcie ilustruje kulinarny konkurs Uber Eats Awards, o którym przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Uber Eats Awards 2026/ Materiały prasowe

Tegoroczna gala była finałem trzeciej edycji Uber Eats Awards – konkursu, w którym użytkownicy wskazują lokale zasługujące na szczególne wyróżnienie w różnych kategoriach. Wieczór na stadionie Legii Warszawa połączył rywalizację najlepszych restauracji, spotkanie branży gastronomicznej i finałowe gotowanie na żywo. To właśnie w formule live cooking wyłoniono zdobywcę Grand Prix, który otrzymał nagrodę o wartości 50 tys. złotych, zaś w całej puli nagród znajdowało się przeszło 100 tys. złotych.

Droga do Grand Prix prowadziła przez głosy użytkowników oraz finałowe spotkanie z jury. Restauracje rywalizujące o najważniejszy tytuł przygotowały swoje popisowe dania na żywo, prezentując nie tylko smak, ale też pomysł na kuchnię i charakter swojego miejsca.

Popisowe dania oceniało Jury w składzie:

  •  Michał Dubisz, General Manager Uber Eats w Polsce.
  •  Grzegorz Łapanowski, założyciel Studia Agro, kucharz i edukator kulinarny. Od lat promuje zdrowe nawyki, lokalne smaki i świadome podejście do jedzenia.
  •  Sylwia Potocka, miłośniczka bliskowschodnich smaków, właścicielka warszawskich restauracji Mezze Hummus & Falafel oraz SHUK, a także laureatka ubiegłorocznej edycji Uber Eats Awards.
  •  Natalia Wójcik, przedstawicielka społeczności użytkowników Uber Eats, wyłoniona w konkursie zgłoszeń.

Oto zwycięzcy Uber Eats Awards 2026:

I. Kategorie główne:

  •  Palce lizać – Kimchiken, Poznań / Warszawa
  •  Najlepsza obsługa – Pan Bao, Łódź
  •  Najlepsza potrwa vege – YUBA, Poznań
  •  Tanio a dobrze – Roger That Foods, Warszawa
  •  Moje odkrycie roku – Pita Bros, Warszawa

II. Kategorie specjalne:

  •  Zdrowe jedzenie – Keto City, Warszawa
  •  Kobiecy Biznes – Chingu, Wrocław
  •  Zrównoważony rozwój – Deseo, Warszawa

III. Grand Prix – Najlepsza Restauracja Roku 2026 – Pan Bao

– Świetna kuchnia nie ma jednego adresu ani jednej stolicy – i właśnie to gala Uber Eats Awards co roku nam udowadnia – mówi Michał Dubisz, General Manager Uber Eats w Polsce. – Restauracje takie jak Pan Bao z Łodzi pokazują, że prawdziwy talent kulinarny rośnie w całej Polsce. Cieszymy się, że możemy być platformą, która te miejsca odkrywa i nagradza – wspólnie z samymi użytkownikami – podsumowuje Dubisz.

Wsparcie i promocja

Poza prestiżowymi tytułami restauracje otrzymały również wsparcie marketingowe i promocyjne. Finaliści zdobyli pakiety o wartości 7 000 złotych, a laureat Grand Prix – nagrodę pieniężną w wysokości 50 tys. złotych na dalszy rozwój. Łączna pula nagród wyniosła 106 tys. złotych.

Uber Eats Awards 2026
Autor: Uber Eats Awards 2026/ Materiały prasowe
Uber Eats Awards 2026
Autor: Uber Eats Awards 2026/ Materiały prasowe
Uber Eats Awards 2026
Autor: Uber Eats Awards 2026/ Materiały prasowe
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