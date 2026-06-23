Pan Bao z tytułem Najlepszej Restauracji Roku. Poznaliśmy laureatów Uber Eats Awards 2026

Tegoroczna gala była finałem trzeciej edycji Uber Eats Awards – konkursu, w którym użytkownicy wskazują lokale zasługujące na szczególne wyróżnienie w różnych kategoriach. Wieczór na stadionie Legii Warszawa połączył rywalizację najlepszych restauracji, spotkanie branży gastronomicznej i finałowe gotowanie na żywo. To właśnie w formule live cooking wyłoniono zdobywcę Grand Prix, który otrzymał nagrodę o wartości 50 tys. złotych, zaś w całej puli nagród znajdowało się przeszło 100 tys. złotych.

Droga do Grand Prix prowadziła przez głosy użytkowników oraz finałowe spotkanie z jury. Restauracje rywalizujące o najważniejszy tytuł przygotowały swoje popisowe dania na żywo, prezentując nie tylko smak, ale też pomysł na kuchnię i charakter swojego miejsca.

Popisowe dania oceniało Jury w składzie:

Michał Dubisz, General Manager Uber Eats w Polsce.

Grzegorz Łapanowski, założyciel Studia Agro, kucharz i edukator kulinarny. Od lat promuje zdrowe nawyki, lokalne smaki i świadome podejście do jedzenia.

Sylwia Potocka, miłośniczka bliskowschodnich smaków, właścicielka warszawskich restauracji Mezze Hummus & Falafel oraz SHUK, a także laureatka ubiegłorocznej edycji Uber Eats Awards.

Natalia Wójcik, przedstawicielka społeczności użytkowników Uber Eats, wyłoniona w konkursie zgłoszeń.

Oto zwycięzcy Uber Eats Awards 2026:

I. Kategorie główne:

Palce lizać – Kimchiken, Poznań / Warszawa

Najlepsza obsługa – Pan Bao, Łódź

Najlepsza potrwa vege – YUBA, Poznań

Tanio a dobrze – Roger That Foods, Warszawa

Moje odkrycie roku – Pita Bros, Warszawa

II. Kategorie specjalne:

Zdrowe jedzenie – Keto City, Warszawa

Kobiecy Biznes – Chingu, Wrocław

Zrównoważony rozwój – Deseo, Warszawa

III. Grand Prix – Najlepsza Restauracja Roku 2026 – Pan Bao

– Świetna kuchnia nie ma jednego adresu ani jednej stolicy – i właśnie to gala Uber Eats Awards co roku nam udowadnia – mówi Michał Dubisz, General Manager Uber Eats w Polsce. – Restauracje takie jak Pan Bao z Łodzi pokazują, że prawdziwy talent kulinarny rośnie w całej Polsce. Cieszymy się, że możemy być platformą, która te miejsca odkrywa i nagradza – wspólnie z samymi użytkownikami – podsumowuje Dubisz.

Wsparcie i promocja

Poza prestiżowymi tytułami restauracje otrzymały również wsparcie marketingowe i promocyjne. Finaliści zdobyli pakiety o wartości 7 000 złotych, a laureat Grand Prix – nagrodę pieniężną w wysokości 50 tys. złotych na dalszy rozwój. Łączna pula nagród wyniosła 106 tys. złotych.

Autor: Uber Eats Awards 2026/ Materiały prasowe

Autor: Uber Eats Awards 2026/ Materiały prasowe