Cztery dni, dziesiątki tysięcy okazji: Prime Day powraca na Amazon.pl od 23 czerwca do 26 czerwca

Zakupy z satysfakcją: upolowana okazja jako nagroda za spryt

Prime Day to dla polskich klientów coś więcej niż tylko oszczędności: to rytuał, w którym cierpliwe oczekiwanie wreszcie spotyka się z nagrodą. Najnowsze badania pokazują, że dla 75% Polaków znalezienie dobrej okazji jest źródłem prawdziwej satysfakcji, a 68% czuje się dzięki temu mądrymi konsumentami. Co więcej, zakupy stają się formą dbania o siebie – aż 62% Polaków przyznaje, że kupuje coś wyłącznie dla siebie w ramach nagrody lub dla przyjemności. Prime Day jest idealnym momentem, by wcielić tę strategię w życie.

„Polacy doskonale wiedzą, czego szukają i potrafią cierpliwie czekać na najlepszy moment do zakupu. Wiemy, że nasi klienci przygotowują się do Prime Day z wyprzedzeniem – tworzą listy zakupów i porównują ceny. Prime Day to nasza odpowiedź na ich strategiczne podejście. Cztery dni wydarzenia to przestrzeń na przemyślane decyzje, a dziesiątki tysięcy okazji w kluczowych kategoriach – od elektroniki, przez dom, po urodę – to idealna szansa, by nagrodzić siebie i bliskich udanym zakupem w atrakcyjnej cenie. To wydarzenie, w którym satysfakcja z mądrego wyboru łączy się z realnymi oszczędnościami” – mówi Katarzyna Ciechanowska-Ciosk, dyrektorka zarządzająca Amazon.pl.

Co ląduje w koszyku stratega?

Na co polują klienci w Polsce i kiedy? Badanie panelu badawczego Ariadna dla Amazon.pl pokazuje, że ponad połowa Polaków (51%) robi zakupy online najchętniej w godzinach popołudniowych i wieczornych – między 16:00 a 22:00.

Jeśli chodzi o hierarchię tego, co trafia do koszyka jako pierwsze, odpowiedź jest jednoznaczna: produkty dla siebie – rzeczy, na które czekamy. Dopiero w następnej kolejności Polacy sięgają po produkty praktyczne dla całego domu, elektronikę i technologię, a następnie po zakupy dla dzieci i bliskich. Okazuje się też, że indywidualnie decydujemy o zakupach najczęściej z kategorii kosmetyki i pielęgnacja (54%), produkty spożywcze i chemiczne, a także obuwie sportowe (po 47%). Z kolei w porozumieniu z partnerem, aż co drugi Polak podejmuje decyzje dotyczące wyboru małego i dużego AGD, a także sprzętu sportowego.

Potwierdzają to dane dotyczące self-purchase: 62% Polaków kupuje coś wyłącznie dla siebie jako nagrodę, przyjemność lub kaprys przynajmniej czasami, a tylko 38% robi to rzadko lub praktycznie nigdy. Jakie kategorie kryją się za tymi zakupami? Polacy najchętniej kupują dla siebie produkty z kategorii uroda i pielęgnacja, moda i akcesoria, hobby i gadżety oraz rozrywka i treści.

Przegląd najlepszych okazji Prime Day

Tegoroczny Prime Day to dziesiątki tysięcy produktów w niższych cenach w ponad 35 kategoriach, idealnie wpisujących się w tę hierarchię. Klienci znajdą m.in. promocje na:

Elektronikę od czołowych marek: w promocji dostępne będą m.in. produkty Sony, Philips, Garmin, Logitech czy Belkin. To idealny moment na zakup nowego smartfona, słuchawek czy inteligentnego zegarka.

Kategorię dom i kuchnia: okazje obejmą małe AGD i akcesoria od marek takich jak Tefal, Bosch czy Russell Hobbs.

Zabawki, które rozwijają i bawią: w niższych cenach dostępne będą bestsellery od LEGO, Hasbro, Barbie, Mattel, a także gry i puzzle od Trefl i Clementoni.

Produkty z kategorii uroda i pielęgnacja: szansa na uzupełnienie zapasów ulubionych kosmetyków – wśród ofert znajdą się produkty od NIVEA, L’Oréal Paris, MAYBELLINE, Rimmel, Kiko Milano czy polskiej marki NEONAIL.

Co 3. klient ufa polskim markom na Amazon.pl – ciekawość, duma i realne zakupy

Wśród tegorocznych okazji szczególną rolę odgrywają polskie marki. Badanie Ariadna pokazuje, że widok rodzimej marki na Amazon.pl u blisko co 3 klienta wywołuje przede wszystkim zaufanie, dumę i ciekawość – pozytywne emocje wyraźnie dominują nad sceptycyzmem. Co istotne, świadomość obecności polskich marek w sklepie internetowym realnie wpływa na decyzje zakupowe – część klientów (35%) przyznaje wprost, że to jeden z powodów, dla których wybierają Amazon.pl.

Polacy najchętniej sięgają po produkty rodzimych producentów w kategoriach takich jak odzież i obuwie, kosmetyki i pielęgnacja, zdrowie i suplementy oraz dom i wyposażenie wnętrz – a wszystkie te kategorie będą mocno reprezentowane w tegorocznych promocjach. Jedynie 17% badanych przyznaje, że nie zwraca uwagi na kraj pochodzenia produktu przy zakupach online – co oznacza, że dla zdecydowanej większości polskie pochodzenie marki ma znaczenie. Wśród polskich firm dostępnych w okazjach Prime Day znajdą się m.in. Krosno, NEONAIL, Wessper, Moya Matcha i Trefl.

Więcej niż zakupy: Prime Day Café w Poznaniu

Prime Day to nie tylko okazje online. W dniach 23–27 czerwca, podczas Malta Festival w Poznaniu, Amazon.pl zaprasza do Prime Day Café – otwartej, letniej strefy inspirowanej kawiarnią, w której świat offline spotyka się z doświadczeniem zakupów online. Prime Day Café działa jak wejście do sklepu Amazon.pl – zamiast przeglądać produkty na półkach, goście odkrywają je i „zamawiają" na miejscu. W strefie swoje atrakcje przygotowały polskie marki dostępne na Amazon.pl: Krosno, Trefl, Bult, Moya Matcha, NEONAIL, Play, Neboa i Wessper – od degustacji i warsztatów po gry rodzinne.

Prime Day wychodzi też na ulice: od 4 czerwca trwa ogólnopolska gra miejska Paczkomat Challenge we współpracy z InPost, w której do zdobycia jest 150 paczek z produktami LEGO, Kindle, Sony PlayStation, ASUS, Wessper, NEONAIL, Trefl i Moya Matcha. Więcej na stronie: https://paczkomatchallenge.pl

Jak wziąć udział w Prime Day? Wydarzenie Prime Day jest dostępne wyłącznie dla klientów Amazon Prime. Każdy, kto chce skorzystać z promocji, może dołączyć do programu w ramach bezpłatnego, 30-dniowego okresu próbnego na stronie Amazon.pl/prime. Po tym okresie subskrypcja dostępna jest za 69 zł rocznie lub 15,50 zł miesięcznie. W ramach programu klienci otrzymują nielimitowane, szybkie i darmowe dostawy milionów produktów bez minimalnej kwoty zamówienia, dostęp do filmów i seriali w Prime Video oraz darmowych gier w Amazon Luna.