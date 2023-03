Parada planet znów pojawi się na niebie. Dobre wiadomości dla tych, którzy przegapili niezwykłe zjawisko. Kiedy i gdzie w Polsce obserwować koniunkcję planet?

Koniunkcja planet 2023. Kiedy jest parada planet i co to oznacza?

Koniunkcja planet to najprościej rzecz ujmując ustawienie ciał niebieskich i obserwatora w jednej linii. Na początku marca mogliśmy obserwować niebo, na którym Mars i Wenus były w jednej linii. Jednak koniec marca to już prawdziwa uczta. Astronomowie mówią, że wygląda to jak sznur pereł albo parada planet. Niezwykle rzadkie zjawisko, w którym Merkury, Wenus, Mars, Jowisz i Uran znalazły się jednocześnie na nieboskłonie i utworzyły linię można było zaobserwować 28 marca, ale nie wszędzie pogoda pozwalała cieszyć się pięknym widokiem. Na szczęście taki układ gwiazd zostanie z nami jeszcze przez kilka wieczorów.

Parada planet 2023. Jak i kiedy oglądać?

Eksperci podkreślają, że paradę planet najlepiej oglądać po godzinie 19. Przy bezchmurnym niebie i bez specjalnego sprzętu bez problemu dostrzeżemy Wenus i Marsa nawet w centrum oświetlonego miasta. Najłatwiej będzie odnaleźć Wenus, którą astronomicznie nazywają "gwiazdą wieczorną". Obok Księżyca jest najjaśniejszym obiektem na niebie. Nie powinno być też problemu z Marsem, który lśni dość mocno, a dodatkowo jeszcze rzez kilka wieczorów (od 28.03) będzie wysoko nad zachodnim horyzontem. Mars ma pomarańczową barwę, którą można pomylić z gwiazdami Betelgeza i Aldebaran (znajdują się trochę niżej). Z pozostałymi planetami będzie trudniej. Bez specjalnego sprzętu obserwacja może się nie udać. A nawet z lunetą lepiej wybrać się za miasto z dala od nieba zanieczyszczonego sztucznym światłem. Uran znajduje się w okolicy Wenus. Blisko siebie położone są Jowisz i Merkury. Te ostatnie planety za horyzont chowają się jeszcze przed godziną 20. Pierwszy zajdzie Jowisz. Kolejna parada planet już 17 czerwca. Będzie można obserwować: Merkurego, Urana, Jowisza, Neptuna i Saturna.

