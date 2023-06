Pascal Brodnicki zdradził magiczny składnik deseru z truskawkami. Nie uwierzysz, co mistrz kuchni dodaje do owoców. Ten deser zrobisz w kilka minut, a jest tak pyszny, że zniknie jeszcze szybciej

Co można zrobić na szybko z truskawkami? Deser z przepisu Pascala Brodnickiego. Znakomity kucharz i prezenter telewizyjny pokazał, jak łatwo i pysznie można wykorzystać truskawki, na które z utęsknieniem czekamy cały rok. Co ciekawe, te owoce pojawiły się dopiero około dwustu lat temu i nie są dziełem natury. Dziś możemy się nimi cieszyć dzięki miłości francuskiego króla — Ludwika XIV — do poziomek. Król Słońce zjadał się nimi bez opamiętania, szczególnie uwielbiał chilijskie, dlatego, że były znacznie większe od europejskich. Sprowadzono więc sadzonki, ale okazało się, że ich uprawa była zbyt trudna, a zbiory niewielkie. Dlatego królewski smakosz poziomek zatrudnił botanika, który miał opracować idealną odmianę. I tak z połączenia dwóch odmian poziomek powstały truskawki. Początkowo owoce były tak drogie, że jadano je tylko na europejskich dworach. Serwowano je na maleńkich talerzykach z dodatkiem szampana. Dziś sposobów na wykorzystanie truskawek w kuchni jest bez liku. Najprostszym są truskawki z cukrem i śmietaną oraz ryżem lub makaronem – to smak dzieciństwa wielu polaków. Owoce można wykorzystać także do różnego rodzaju ciast i babeczek. Przepisem na pyszny i szybki deser podzielił się Pascal Brodnicki podczas sesji gotowania na żywo w Brennej podczas Dziewięćsił, czyli Festiwalu Beskidów i Śląska Cieszyńskiego.

Pascal Brodnicki podał przepis na szybki deser z truskawek. Jeden ze składników zaskakuje

Pascal Brodnicki oraz Daniel San znany na YouTube jako Umami podczas sesji gotowania na żywo, pokazali jak w prosty sposób zrobić deser z truskawkami. Do jego przygotowania potrzebny jest twaróg sernikowy, mascarpone, śmietana kremówka, gorzka czekolada, miód, truskawki oraz zielony pieprz (odsączony z zalewy). Właśnie ten ostatni składnik zmiksowany z truskawkami podkreśla smak owoców i sprawia, że deser smakuje wyjątkowo. Jeśli zaś chodzi o samo przygotowanie smakołyku, wystarczy połączyć twaróg sernikowy z mascarpone. Śmietankę ubić na sztywno. Czekoladę roztopić w kąpieli wodnej. Następnie umieścić składniki w pucharku, kolejno: masa serowa, zmiksowane truskawki z pieprzem, bita śmietana, miód, czekolada i ewentualnie orzechy.

