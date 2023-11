PEPSI wprowadza nowe logo i identyfikację wizualną, a Pepsi Max zmienia nazwę na Pepsi Zero Cukru

Wiemy, kiedy spadnie pierwszy śnieg 2023. Zima pędzi do Polski, podano konkretną datę. Musisz to zrobić bo inaczej masz przechlapane

Nowy projekt charakteryzuje się odważną czcionką, charakterystycznym, pulsującym tłem i zaktualizowaną paletą kolorów. Kolor czarny podkreśla zaangażowanie marki w budowanie obecności na rynku Pepsi Zero Cukru, która wkrótce zastąpi Pepsi Max. Skład dostępnych obecnie na polskim rynku produktów pozostanie niezmieniony.

Nowe logo i identyfikacja wizualna Pepsi jest pierwszą aktualizacją wyglądu kultowej marki od 14 lat. Z okazji 125 rocznicy powstania, Pepsi rozpoczęła wprowadzanie nowej wizualizacji w Polsce już w trzecim kwartale tego roku, by globalnie zakończyć proces zmiany w 2024 roku.

Nowe wzory odzwierciedlają markę Pepsi oraz jej najbardziej charakterystyczne cechy – nieskrępowaną, dobrą zabawę i radość bez ograniczeń. Będą obecne we wszystkich fizycznych i cyfrowych punktach kontaktu z konsumentem, włączając w to opakowania, nalewaki do napojów, flotę samochodową, modę i gastronomię. Nowe logo i identyfikacja wizualna są swoistym ukłonem w stronę tradycji marki, jednocześnie stanowiąc jej kolejny krok w przyszłość. Niestandardowy wzór czcionki i wyrazisty design puszki podkreślają otwartość Pepsi na wszystkie grupy demograficzne konsumentów.

– Nowe logo pojawi się na wszystkich opakowaniach w 2024 roku, jednak już tej jesieni w punktach sprzedaży rozpoczęliśmy zmiany brandingu np. nalewaków i lodówek. Wierzymy, że dzięki nowej identyfikacji marki będziemy mogli połączyć jej bogate kulturowe dziedzictwo z oczekiwaniami obecnych i przyszłych pokoleń konsumentów. – powiedziała Magdalena Grędzicka, Senior Group Brand Manager Pepsi w PepsiCo Polska. – Oprócz nowego logo zmianą dla polskich konsumentów będzie również wprowadzenie Pepsi Zero Cukru, która zastąpi Pepsi Max zachowując jej recepturę.

W coraz bardziej zdigitalizowanym świecie nowy, wyrazisty projekt wprowadza ruch i animację do identyfikacji wizualnej, zapewniając marce Pepsi większą elastyczność w poruszaniu się między przestrzenią fizyczną i cyfrową, od półek sklepowych po metaświat. Pozwala również na bardziej kreatywne podejście do współpracy z partnerami i sprzedawcami detalicznymi oraz większą wszechstronność w angażowaniu konsumentów w miejscach, w których robią zakupy, jedzą, pracują i spędzają czas wolny.

– Tym, co naprawdę wyróżnia zaktualizowany wygląd marki jest charakterystyczny niebiesko-czarny „puls”, symbolizujący entuzjazm, który Pepsi stara się wzbudzić. Odnowiona identyfikacja wizualna zawiera elementy rezonujące z młodszym pokoleniem, oddając ducha gen Z. – dodaje Magdalena Grędzicka. – To puls, który bije w rytm współczesnej polskiej kultury i determinacja, by się wyróżniać!

W całej swojej bogatej historii, m.in. poprzez tworzenie kultowych reklam z udziałem najbardziej renomowanych muzyków i aktorów na świecie, Pepsi innowacyjnie podchodziła do popkultury. Dzięki temu zapewniała fanom jedyne w swoim rodzaju doświadczenia w ponadczasowy sposób, zachowując jednocześnie swój ikoniczny wizerunek. Wyzwanie Smaku, Pepsi Space, czy “Świętuj po swojemu z Pepsi” to tylko niektóre z przykładów zasięgowych kampanii, które marka przeprowadziła na przestrzeni ostatnich lat w Polsce. Odgrywa ona również kluczową rolę w osiąganiu celów związanych ze zrównoważonym rozwojem – od 2021 roku butelki Pepsi oraz Pepsi Max w Polsce są w 100% wykonane z przetworzonego plastiku (rPET).

Pepsi Max zmieni nazwę na Pepsi Zero Cukru w ramach globalnego procesu unifikacji nazw marek, który ma na celu wprowadzenie przejrzystości w kierowanej do konsumentów ofercie.

Polska jest jednym z pierwszych rynków w Europie, które wprowadzają zmiany.

i Autor: Materiały prasowe Pepsi