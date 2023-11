Plejada gwiazd, wyjątkowi prowadzący i inauguracja fundacji - za nami uroczysta gala zapowiadająca II edycję kampanii “Badaj się regularnie"

Co to był za wieczór! Za nami gala II edycji kampanii “Badaj się regularnie”, którą zainaugurowano 11 listopada 2023 roku w Arche Hotel Krakowska. Wydarzenie poprowadzili: Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, dla których temat zdrowia i profilaktycznych badań jest niezwykle ważny: “Troska o zdrowie powinna być priorytetem dla każdego z nas bez względu na wiek czy płeć. Ja badam się regularnie i robię to nie tylko dla siebie, ale i dla swoich dzieci. To jest coś, na co zawsze znajduję czas”, mówi Katarzyna Cichopek. “Staram się dbać o swoje zdrowie każdego dnia, ale ani aktywność fizyczna, ani zdrowy tryb życia nie zastąpią regularnych badań. Panowie szczególnie o tym zapominają. Nie należy czekać aż zaczniemy się źle czuć i dopiero wtedy iść do lekarza. Wówczas może być już za późno. Dlatego tak ważne jest regularne wykonywanie badań, zdrowie to najlepsza inwestycja w nas samych”, mówi Maciej Kurzajewski.

Tego wieczoru ujawniono, jakie gwiazdy zaangażowały się w kampanię oraz wzięły udział w sesji zdjęciowej i w nagraniach spotu kampanii, którego premiera będzie miała miejsce w marcu przyszłego roku. Mowa o takich artystach, jak: Edyta Herbuś, Julia Kamińska, Aleksandra Popławska, Tomasz Ciachorowski, Jan Kliment i Mikołaj Roznerski.

Podczas wydarzenia uczczono także 5. urodziny Royal Clinic: “Dzięki zaangażowaniu naszych lekarzy, personelu medycznego, i osobom zarządzającym, udało nam się stworzyć miejsce, w którym pacjenci znajdują pomoc, wsparcie i opiekę na najwyższym poziomie. Nasze osiągnięcia to nie tylko liczby. To historie pacjentów, którym udało się odzyskać zdrowie i powrócić do pełnej aktywności. Jestem dumni z naszej misji - pomagania ludziom w zdobywaniu zdrowia i poprawiania jakości życia. To jest to, co nas napędza każdego dnia. Bo Royal Clinic to nie tylko miejsce leczenia. To miejsce, w którym pacjenci spełniają swoje marzenia o lepszym życiu”, mówił podczas wydarzenia dyrektor zarządzający Royal Clinic, Mateusz Chodań.

Wśród gości, którzy pojawili się na wydarzeniu, nie zabrakło gwiazd: Julii Kamińskiej, Tomasza Ciachorowskiego, Jana i Lenki Klimentów, Aleksandry Kot, Aleksandry Hamkało, Klaudii Halejcio, Kamili Kamińskiej, Michała Meyera, Anny Oberc czy Aleksandry Popławskiej.

Podczas wydarzenia ogłoszono także powstanie Fundacji Badaj się regularnie, której misją jest promowanie i wspieranie regularnych badań jako kluczowego elementu dbania o nasze zdrowie. “Razem tworzymy przyszłość, w której nasza fundacja będzie przyczyniać się do pozytywnych zmian w społeczności. Wierzymy, że regularne badania mogą pomóc w wykryciu chorób na wczesnym etapie, co ma ogromne znaczenie dla zapobiegania i skutecznego leczenia”, mówił Paweł Kurowski, twórca fundacji.

Partnerami wydarzenia byli: Royal Clinic, Znanylekarz, Hotel Arche Krakowska, Polski Bank Komórek Macierzystych, Dna Medical Group oraz FLPR Group.

Fundacja Badaj się regularnie powstała, by działać na rzecz zwiększenia świadomości społeczeństwa na temat znaczenia regularnych badań dla zachowania zdrowia. Poprzez kampanie edukacyjne, wydarzenia społeczne i dostęp do informacji, fundacja będzie starać się przekonać ludzi o ważności profilaktycznych badań. Fundacja zamierza promować ideę regularnych wizyt kontrolnych u lekarza jako sposobu na monitorowanie zdrowia i omijania potencjalnych problemów zdrowotnych.

i Autor: Materiały prasowe “Badaj się regularnie”

