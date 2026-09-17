Piasek w oku po placu zabaw. Tego nie rób w pierwszym odruchu

Pocieranie oka może przesunąć drobinę i zadrapać wrażliwą powierzchnię rogówki

Mruganie oraz delikatne płukanie czystą wodą pomagają usunąć luźny piasek

Tkwiącego przedmiotu nie należy wyciągać ani uciskać oka opatrunkiem

Ból, światłowstręt lub zamazane widzenie wymagają pilnej oceny okulistycznej

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Dlaczego nie wolno pocierać oka z piaskiem?

Drobinki piasku mogą znajdować się na powierzchni oka lub pod powieką. Gdy dziecko pociera oko, piasek działa jak papier ścierny i rysuje delikatną rogówkę. Potęguje to pieczenie, łzawienie oraz uczucie obecności ciała obcego.

W pierwszej kolejności powstrzymaj dziecko przed dotykaniem twarzy i poproś, aby spokojnie pomrugało. Łzy mogą naturalnie przesunąć ziarnko piasku w stronę kącika oka. Do oka nie wolno wkładać palców, chusteczek ani patyczków higienicznych, nawet jeśli drobina jest dobrze widoczna.

Pierwsza pomoc: jak bezpiecznie wypłukać piasek z oka?

Najpierw umyj ręce, aby nie wprowadzić do oka kolejnych zanieczyszczeń. Następnie delikatnie przepłucz oko czystą bieżącą wodą lub solą fizjologiczną. Podczas płukania dziecko powinno swobodnie mrugać, nie zaciskając mocno powiek ani nie odchylając gwałtownie głowy do tyłu.

Po płukaniu warto przez chwilę sprawdzić, czy dyskomfort wyraźnie maleje. Szczególnej uwagi wymagają objawy sugerujące, że nie chodzi wyłącznie o krótkie podrażnienie:

silny lub narastający ból oka

zamazane widzenie albo trudność z otwarciem powieki

światłowstręt i bardzo intensywne łzawienie

wyraźnie tkwiąca drobina lub ostry przedmiot

W takich sytuacjach konieczna jest szybka konsultacja z okulistą lub wizyta na SOR-ze. Jeśli ciało obce tkwi w oku, nie wolno go wyciągać ani uciskać gałki ocznej. Oko warto jedynie lekko osłonić, na przykład jałowym gazikiem bez docisku, do momentu uzyskania pomocy medycznej.

Objawy podrażnienia, które wymagają uwagi

Niewielkie podrażnienie zwykle mija po przemyciu oka. Jeśli jednak pieczenie, zaczerwienienie lub uczucie obecności pyłu nie ustępują, mogło dojść do otarcia rogówki lub piasek utknął pod powieką. Uszkodzenie powierzchni oka bywa też przyczyną światłowstrętu i gorszego widzenia. Po powrocie do domu warto przypominać dziecku o myciu rąk, co zapobiega ponownemu wprowadzeniu zabrudzeń do oka.

Źródła:

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