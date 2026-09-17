Ta roślina to prawdziwy cyborg w jesiennym ogrodzie. Zamienia puste grządki w dywany kwiatów. Masz jeszcze tydzień, aby ją wysiać

Wrzesień to czas intensywnej pracy w ogrodzie, gdzie pielęgnacja roślin wieloletnich i sadzenie cebulek idą w parze z nowymi możliwościami.

Odkryj wieczornik damski – dwuletnią roślinę, która zasiewana we wrześniu, zachwyca zapachem i zmienia ogród w kwietny dywan.

Sprawdź, jak łatwo posadzić ten piękny kwiat i ciesz się spektakularnym kwitnieniem, które nie wymaga okrywania na zimę.

Wrzesień to kluczowy miesiąc w ogrodzie. To właśnie teraz pielęgnacja wielu roślin wchodzi w kluczową fazę. W przypadku roślin wieloletnich stosuje się wzmacniające nawożenie, a także szykuje się je do nadchodzącej zimy. Rośliny jednoroczne powoli się wykopuje, gdy skończą ostatnie kwitnienie lub owocowanie. Jeżeli jednak myślisz, że we wrześniu już się nic nie sadzi to się mylisz. W tym miesiącu sadzi się cebulki wczesnowiosennych kwiatów takich jak tulipany, krokusy czy żonkile. Wrzesień to także dobry czas na bratków oraz liliowców. Szczególnie ciekawe jest także wrześniowe wysadzanie roślin ozimych, takich jak czosnek ozimy czy szpinak ozimy.

Wysiej to we wrześniu, a Twój ogród zamieni się w kwietny zagajnik. Najpiękniejsze kwiaty na wrześniowy ogród

Wrześniowe kwiaty kojarzą się przede wszystkim ze wrzosami. Nie są to jednak jedyne kwiaty, które w tym okresie kwitną w naszych ogrodach. Od kilku sezonów coraz większą popularnością cieszy się wrześniowy wysiew wieczornika damskiego. To wyjątkowa roślina, która przepięknie pachnie i zamienia Twój ogród w kwietny dywan. Wieczornik damski (Hesperis matronalis) sadzi się bezpośrednio do gruntu w dwóch terminach - wczesną wiosną oraz wczesną jesienią. Najlepiej zrobić to do końca września. Wieczornik to przepiękny kwiat z rodziny kapustowatych. W Polsce uprawiany jako roślina dwuletnia. W pierwszym sezonie tworzy przyziemne rabaty kwiatowe, by rok później wypuszczać nawet metrowe pędy z kwiatami. Kwietnie najczęściej na fioletowo lub różowo, chociaż są także białe odmiany.

Wrześniowy wysiew wieczornika jest banalnie prosty. Wystarczy rozsypać nasiona na głębokości około 1 cm i przysypać je ziemią. Przed posadzeniem rośliny możesz na grządce rozsypać kompost. Kwiaty te najlepiej rosną na lekko zacienionych stanowiskach. Gleba powinna być żyzna, próchnicza oraz przepuszczalna. Sama pielęgnacja wieczornika nie jest trudna i skupia się przede wszystkim na podlewaniu. Gleba powinna być stale i umiarkowanie wilgotna. Nie powinno doprowadzić się do jej nadmiernego przesuszania. Wieczornik nie potrzebuje nawożenia. Dobrze znosi zmiany pogodowe i zimą nie potrzebuje okrywania.

Jeśli chcesz, aby wieczornik damski zadomowił się w Twoim ogrodzie na stałe i co roku zaskakiwał nowymi kwiatami, pozwól mu na swobodne rozsiewanie się. Po przekwitnięciu nie usuwaj wszystkich pędów nasiennych. Wiele z nich dojrzeje i wysieje się samoistnie, tworząc naturalne, pachnące kobierce w kolejnych sezonach. To sprawi, że Twój ogród będzie tętnił życiem i zapachem bez większego wysiłku.

Autor: Victoria_may99/ Shutterstock

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