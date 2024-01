Piekielnie trudny quiz online z języka polskiego. Czy wiesz, co oznaczają te słowa? Nawet najlepsi nie znają odpowiedzi na pytanie numer 7

Wlewam 100 ml do butelki zamiast płynu czyszczącego i myję kabinę prysznicową. Lśni bez smug przez wiele dni. To najlepszy środek do czyszczenia kabiny

Bardzo trudny quiz online z języka polskiego. Czy znasz znaczenie tych słów?

W języku polskim jest wiele słów, które nie są wykorzystywane w mowie potocznej. Część z nich to archaizmy, które powoli wypierane są przez inne słownictwo, a inne po prostu posiadają łatwiejsze do zapamiętania synonimy. Uważasz się za prawdziwego znawcę rodzimego języka? Weź udział w naszej zabawie. Przygotowaliśmy dla Ciebie bardzo trudny quiz online z języka polskiego, czy znasz znaczenie tych słów? To niespotykanie i rzadko używane wyrazy, których znaczenie może Cię zaskoczyć. Jeżeli słowni języka polskiego masz w jednym palcu, to koniecznie zobacz, jak poradzisz sobie z tym quizem. Ostrzegamy, łatwo nie będzie i wiele z tych słów może przysporzyć Ci trudności. Komplet punktów zdobędą jedynie najlepsi.

Quiz z języka polskiego. Czy znasz te słowa? Pytanie 1 z 10 Czym jest aksjomat? Pewnik Błąd Statystyka Dalej