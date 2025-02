Piękna biżuteria dla każdej kobiety

Wystarczy, że do prania ręczników dodasz kilka kropel tego. Ręczniki po praniu zachwycą zapachem, który utrzyma się przez wiele dni. Sposób na pachnące pranie ręczników

Z okazji Dnia Kobiet TOUS prezentuje najnowszą ofertę akcesoriów, w której dominują bestsellery: torebki AUDREE i POPPY. Na nowy sezon modele te dostępne są w odświeżonych, wiosennych odsłonach i kolorach. Kolekcję uzupełniają breloki i charmsy z serii BOLD BEAR i MANIFESTO oraz funkcjonalne minitorebki i portmonetki, które doskonale dopełniają stylizacje.

Głównym elementem wiosennej oferty TOUS pozostaje model AUDREE. Ta klasyczna torebka, dostępna w wielu wariantach i rozmiarach, niezmiennie pełni rolę it bag marki. AUDREE to propozycja idealna zarówno do codziennych, jak i wieczorowych stylizacji. Wymienne paski zwiększają jej funkcjonalność, a także umożliwiają personalizację w zależności od nastroju. Wśród dostępnych wersji znajduje się m.in. AUDREE Eyelets – ozdobiona wyrazistymi, nitowanymi wycięciami, AUDREE Warm – z dodatkiem miękkiego futerka, a także AUDREE Leather – wykonana z owczej skóry, z eleganckim łańcuchowym paskiem, doskonała na wieczorne wyjścia.

W kolekcji TOUS nie zabrakło również modelu POPPY. Minimalistyczne torebki w wersjach bowling i city wyróżniają się prostym designem, który zachęca do indywidualnej personalizacji. Dołączona zawieszka w kształcie misia nadaje im charakterystyczny akcent, a szeroka gama kolorystyczna, obejmująca m.in. intensywny róż i świeżą zieleń, umożliwia tworzenie odważnych, wiosennych stylizacji.

TOUS zachęca także do uzupełnienia stylizacji o drobne, ale efektowne dodatki. Breloki z kolekcji BOLD BEAR, dostępne w różnych kolorach i wariantach zdobienia, potrafią nadać torebce unikalnego charakteru lub wprowadzić odrobinę luzu. Dla miłośników prostoty idealnym rozwiązaniem będą skórzane propozycje z linii MANIFESTO. Praktycznym dodatkiem są także breloki w formie minitorebek i portmonetek – estetyczne, a przy tym ułatwiające organizację drobiazgów.

Oferta TOUS na Dzień Kobiet to propozycja dla osób ceniących styl, funkcjonalność i możliwość personalizacji. Nowe kolory, różnorodne faktury oraz unikalne dodatki sprawiają, że każdy znajdzie coś dla siebie.

i Autor: materiały prasowe TOUS

