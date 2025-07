Pięknie wyglądają i fantastycznie smakują. Które kwiaty są jadalne? Z tego bukietu zrobisz same pyszności

Jeśli jadalne kwiaty kojarzą Ci się jedynie z konfiturą z płatków róży, którą nadziewa się pączki na tłusty czwartek, to właśnie teraz możesz to zmienić. Lato to najlepszy moment, by zainteresować się tematem. Wszystko kwitnie i pachnie wokoło, a my możemy tego skosztować. Sprawdź jakie popularne kwiaty są jadalne i co można z nich zrobić.

i Autor: Shutterstock