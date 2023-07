Pielęgniarka wyjawia, co widzą ludzie na łożu śmierci. To dosłownie mrozi krew w żyłach. "Wkrótce po ciebie przyjdziemy"

Co widzą umierający ludzie? Bliscy przekazują ważne informacje

Julia McFadden od kilku lat pracuje jako pielęgniarka w hospicjum, gdzie zajmuje się osobami u progu życia. Prowadzi również konto na TikToku @hospicenursejulie, gdzie często porusza temat śmierci i tajemnic swojej pracy. W jednym ze swoich filmików opowiedziała, jak się zachowują i co widzą ludzie przed śmiercią. - Większość ludzi przed śmiercią zaczyna widzieć lub rozmawiać ze zmarłymi krewnymi, przyjaciółmi, a nawet swymi dawnymi zwierzętami. Zazwyczaj do takich zdarzeń dochodzi na miesiąc przed śmiercią - mówi na nagraniu pielęgniarka. - Kiedy to się dzieje, umierający "nie są już przerażeni" - dodała. Zmarli bliscy często przekazują im także pocieszające słowa, takie jak "Wkrótce po ciebie przyjdziemy" lub "Nie martw się, pomożemy ci". Julia McFadden w swoim filmiku wyjaśniła również, dlaczego u umierających osób pojawiają się takie wizje.

Dlaczego na łożu śmierci pojawiają się wizje?

Pielęgniarka z hospicjum opowiedziała, dlaczego człowiek na łożu śmierci widzi bliskich zmarłych. Jej zdaniem nie jest to jedynie działania niedotlenienie mózgu czy zażywania silnych leków. - Do takich zdarzeń dochodzi w hospicjach tak często, że informujemy i edukujemy rodziny naszych podopiecznych na temat tego zjawiska, zanim do niego dojdzie. A zazwyczaj pojawia się na ok. miesiąc przed śmiercią. Dlaczego tak się dzieje? Nie wiem - uznała McFadden.

