Pierwszorzędny sposób, jak prać szlafrok. Ta jedna sztuczka sprawi, że szlafrok będzie mięciutki, puchaty oraz czysty

Jak prać szlafrok w pralce? Wskazówki, dzięki którym szlafrok będzie czysty i miękki

Szlafrok jak każde inne ubranie trzeba regularnie prać. Tutaj często pojawia się problem, jak prac szlafrok, by ten nie stracił swojej miękkości i kształtu. Nieumiejętne pranie lub zły program w pralce może zniszczyć materiał. Najcieplejszym i najczęściej wybieranym rodzajem szlafroków są te z frotte. Są one wyjątkowo ciepłe i mięciutkie - idealne na zimowe wieczory. Jak uprać w pralce ręcznik frotte?

Jak prać ręcznik frotte? Zasady prania szlafroka

Przede wszystkim pamiętaj, że szlafrok należy prać w dużej ilości wody. Nie przeciążaj zatem bębna w pralce. Najlepiej prać szlafrok solo. Frotte to tkanina, która trudno się wypłukuje. Zrezygnuj z ciężkich proszków do prania na rzecz delikatne żelu, który łatwo się spłucze. Możesz także zastosować program podwójnego, a nawet potrójnego płukania. Unikaj także wirowania na wysokich obrotach. Może ono zniszczyć materiał i sprawić, że włókna zostaną pokiereszowane. Do prania szlafroka możesz dodać płyn do płukania lub do zmiękczania tkanin. Sprawi on, że ręcznik po praniu będzie miły i miękki w dotyku. Wybieraj delikatny program piorący i temperaturę maksymalnie do 60 stopni Celsjusza.

