Pies w pracy - jak czworonożny przyjaciel wpływa na nasze samopoczucie?

Biura przyjazne zwierzętom to nie tylko trend – to realna korzyść dla ludzi, zwierząt i kultury organizacyjnej. Kiedy program obecności czworonogów jest dobrze zaplanowany i komunikowany, przynosi pozytywny wpływ na samopoczucie, współpracę i ogólne zadowolenie z pracy. Biura przyjazne zwierzętom wspierają równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, redukują stres i tworzą bardziej otwarte, przyjazne środowisko pracy. Zwierzęta pozytywnie wpływają na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. To fantastyczne wsparcie w budowaniu zdrowego środowiska pracy i przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu.

Zwierzęta – nasi codzienni, czworonożni terapeuci

Wielu opiekunów zwierząt zgadza się co do jednego: ich czworonożni przyjaciele nie tylko dotrzymują im towarzystwa, ale mają również głęboki, pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne. Globalne badanie przeprowadzone przez Mars i Calm1 - obejmujące ponad 30 tysięcy opiekunów zwierząt z 20 krajów, w tym Polski – jednoznacznie pokazuje, że kontakt z czworonogiem wpływa kojąco na emocje i obniża poziom stresu. Aż 85% respondentów z Polski deklaruje, że ich pupil pozytywnie wpływa na ich dobre samopoczucie i zdrowie psychiczne. W obliczu stresu ponad połowa (53%) badanych wybiera towarzystwo swojego pupila zamiast kontaktu z partnerem (32%), rodziną (24%) czy przyjaciółmi (12%). Dla wielu osób to właśnie pies czy kot stanowi największe źródło spokoju i równowagi - aż 85% twierdzi, że sama obecność zwierzaka działa na nich kojąco i terapeutycznie. Zwierzęta to nie tylko emocjonalne wsparcie – to także katalizator dobrych nawyków. Opiekunowie psów częściej robią przerwy w pracy, wychodzą na świeże powietrze i mają więcej okazji do ruchu. Pupil potrafi subtelnie przypomnieć, że czas się poruszać – wystarczy jedno spojrzenie czy trącenie nosem, by oderwać się od monitora. Aż 78% opiekunów twierdzi, że ich zwierzę przypomina im o potrzebie przerwy. To właśnie te krótkie momenty regeneracji pomagają zwiększyć produktywność i poprawiają koncentrację.

i Autor: materiały prasowe Mars Polska - Międzynarodowy Dzień Zabierania Psa do Pracy

Pies w biurze – zyskuje pracownik i firma

Spędzanie czasu z naszymi zwierzętami pomaga redukować stres i wspiera nasz dobrostan psychiczny, co ma ogromny wpływ na efektywność zawodową. Odpowiednie skupienie to klucz do dobrej pracy, a obniżenie poziomu stresu jest niezbędne, by osiągnąć koncentrację. W środowisku wolnym od napięcia praca po prostu idzie lepiej – zwłaszcza, gdy nasi pupile są obok. Dziewięciu na dziesięciu opiekunów psów, którzy zabrali ze sobą psa do pracy, uważa, że obecność ich pupila znacznie poprawiała jakość pracy, w tym ich zadowolenie i szczęście, ogólne dobre samopoczucie i pozytywne nastawienie do przychodzenia do biura – wynika z badania dotyczącego zwierząt domowych w miejscu pracy przeprowadzanego przez markę CESAR2. Badanie to pokazało, że polityka przyjazna psom może mieć pozytywny wpływ na kulturę firmy, doświadczenia pracowników oraz ich lojalność i zaufanie do pracodawcy. Aż 93% badanych w miejscach pracy przyjaznych zwierzętom zgłosiło pozytywne nastawienie do chodzenia do pracy. Ponadto 87% pracodawców z polityką przyjazną psom w biurze twierdzi, że polityka ta zwiększa prawdopodobieństwo powrotu pracowników do biura. Z perspektywy employer brandingu firmy, które wdrażają polityki przyjazne zwierzętom, zyskują przewagę konkurencyjną. Biuro, w którym mile widziane są psy, staje się bardziej autentyczne, elastyczne i przyjazne – a to przekłada się bezpośrednio na lojalność i satysfakcję pracowników.

i Autor: materiały prasowe Mars Polska - Międzynarodowy Dzień Zabierania Psa do Pracy

Obecność psa w biurze może także wpływać pozytywnie na relacje w zespole. Zwierzę staje się naturalnym „ice-breakerem” – pomaga w nawiązywaniu rozmów, buduje poczucie wspólnoty i tworzy bardziej przyjazną atmosferę. Pracownicy w biurach przyjaznych zwierzętom częściej deklarują lepsze relacje ze współpracownikami, wyższą motywację i większe przywiązanie do firmy. Dodatkowo, wiele osób czuje się mniej zestresowanych, wiedząc, że nie muszą spieszyć się do domu, by zająć się samotnie czekającym pupilem. Zwłaszcza że, jak pokazało globalne badanie Mars „Pet Parent Study”3, dla ponad jednej trzeciej opiekunów zwierząt ich pupil jest najważniejszą istotą w ich życiu. Wśród millenialsów (40%) i przedstawicieli generacji Z (45%) ten odsetek jest jeszcze wyższy. Kiedy wychodzimy z domu, nie lubimy zostawiać naszych zwierząt samych – co trzeci opiekun ma z tego powodu wyrzuty sumienia.

Tworzenie przestrzeni przyjaznej zwierzętom

Pies w biurze to nie tylko relaks i uśmiech – to także konkretna organizacja. Aby wprowadzenie pupili do miejsca pracy przebiegło bez zakłóceń, warto zadbać o kilka kluczowych elementów: jasne zasady uczestnictwa, odpowiednie zaplecze (np. miski z wodą, miejsca odpoczynku, środki do sprzątania), przeszkolenie pracowników i uwzględnienie potrzeb osób, które nie są opiekunami zwierząt. To podejście dobrze obrazuje przykład firmy Mars, która od lat realizuje program "Pets Work at Work" w swoich biurach na całym świecie – w tym także w Polsce. Program ten polega na całościowym podejściu do obecności zwierząt w biurze. W firmowych przestrzeniach wydzielono strefy przyjazne psom, przygotowano zasady współpracy, a także zaprojektowano infrastrukturę wspierającą zarówno pracowników, jak i ich pupili. Program bazuje na zasadzie wzajemnego szacunku i odpowiedzialności – dla dobra wszystkich użytkowników biura.

– Zwierzęta są cichymi strażnikami naszego dobrostanu. Potrafią uspokoić, gdy stres sięga zenitu, i przypomnieć nam o tym, jak ważna jest chwila dla siebie. Ich obecność w biurze nie tylko ułatwia nam funkcjonowanie, ale buduje też poczucie wspólnoty. W Mars wierzymy, że zwierzęta czynią świat lepszym miejscem – a ta wiara znajduje odzwierciedlenie również w naszych biurach. Jako firma od lat tworzymy środowisko pracy, w którym czworonogi są mile widziane, bo wiemy, jak pozytywnie wpływają na samopoczucie, zdrowie psychiczne i relacje społeczne opiekunów. Program Pets Work at Work to przemyślana inicjatywa, która łączy pasję do zwierząt z troską o ludzi – poprzez zapewnienie przyjaznej przestrzeni, jasnych zasad i codziennego wsparcia dla naszych zespołów i ich pupili – mówi Marzena Ignaczak, External Affairs w Mars Polska.

i Autor: materiały prasowe Mars Polska - Międzynarodowy Dzień Zabierania Psa do Pracy

Coraz więcej firm, także w Polsce, pozwala zabierać psy do pracy w wyznaczony dzień tygodnia, a nawet codziennie. Biuro przyjazne zwierzętom i postawa pet friendly to nie chwilowa moda, ale realna odpowiedź na potrzeby współczesnych pracowników i skuteczny sposób na wspieranie dobrostanu zespołów. W tym roku 20 czerwca to wyjątkowy dzień w firmach, bo już po raz 27 obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Zabierania Psa do pracy (,,Take Your Dog to Work”). Zwierzęta wspierają naszą równowagę emocjonalną na wiele sposobów – również w godzinach pracy. Dlatego warto wykorzystać okazję, by wspólnie świętować, nie tylko po to, aby nasi czworonożni przyjaciele nie zostawali sami w domu, ale także byśmy my i nasi współpracownicy mogli czerpać korzyści z ich uspokajającej obecności.

[1] Badanie zostało przeprowadzone przez YouGov Plc na zlecenie firmy Mars. Łączna liczba respondentów wyniosła 31 299 dorosłych osób z 20 rynków (Wielka Brytania: 2507; Brazylia: 2502; Kanada: 1347; Niemcy: 1584; Indonezja: 2510; Indie: 1001; Meksyk: 1567; Malezja: 1036; Polska: 1349; USA: 3748; Chiny: 1054; Belgia: 1084; Australia: 1525; Nowa Zelandia: 1066; Hiszpania: 1322; Niderlandy: 1074; Francja: 1526; Dania: 1093; Szwecja: 1070; Włochy: 1334). Badanie zostało przeprowadzone online w okresie od 19 lutego do 31 marca 2025 roku. Dane zostały przeważone na poziomie krajowym, aby odzwierciedlać populację właścicieli psów i kotów (18+) w danym kraju.

[2] Badanie CESAR z 2023 r.: https://www.prnewswire.com/news-releases/the-cesar-brand-launches-workplace-gants-to-help-businesses-go-dog-friendly-301846130.html

[3] Badanie Mars Pet Parent Study, 2024: https://www.mars.com/sites/g/files/dfsbuz106/files/2024-10/Mars%20Global%20Pet%20Parent%20Study%20-%20FINAL.pdf

Źródło informacji: Mars Polska