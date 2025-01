Pizza leciutka jak obłoczek. W Dzień Pizzy podajemy najlepsze adresy i dzielimy się ciekawostkami

Dodaj do proszku do prania i włącz pralkę. Twoje ciuchy po praniu będą pachnieć niczym kwietna łąka. Czym zastąpić płyn do płukania?

Dzień pizzy to prawdziwe święto dla miłośników włoskiego placka. Okazja do tego, by podobnie jak w tłusty czwartek objadać się swoim ulubionym daniem bez ograniczeń. W końcu tego dnia kalorie się nie liczą. A dla fanów tego święta mamy dobrą wiadomość, można świętować kilka razy w roku.

Dzień Pizzy 2025. Kiedy wypada?

Jak pisaliśmy wyżej miłośnicy włoskiego przysmaku mogą świętować więcej niż jeden dzień w roku. Światowy Dzień Pizzy wypada 17 stycznia. W 2025 roku jest to piątek. Kolejna okazja do bezkarnego objadania się wypada w piątek, 9 lutego. Wtedy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pizzy.

Historia Pizzy

Jak w większość przypadków kulinarnych przysmaków, pizza powstała z biedy. Według historyków stało się to w Neapolu m.in. dlatego, że w XVI wieku miasto było najludniejszym w Europie, a bezdomni i bezrobotni potrzebowali do przetrwania taniego i sycącego posiłku. Pierwsza pizzeria w tym mieście powstała w 1738 roku. Właściciel restauracji chciał urozmaicić działalność więc wykorzystał swój piec do wypiekania pizzy. Tak powstała późniejsza Antica Pizzeria Port’Alba. O neapolitańskich plackach na wynos pisał Alexander Dumas, a założycielka gazety „Il Matino” uważała, że to danie smaczne jedynie dla neapolitańczyków. Dopiero wizyta Małgorzaty Sabaudzkiej (królowa, na której cześć powstała Margherita) rozsławiła te pyszności poza granicami miasta.

Pizza neapolitańska. Czym się charakteryzuje?

Według teorii średnica prawdziwej pizzy neapolitańskiej nie powinna przekraczać 35 cm. Brzeg (corincione) musi być zrumieniony ale nieprzypalony o grubości 1-2 cm. Elastyczny, uginający się pod palcem i wracający do pierwotnego kształtu. Środek nie może być grubszy niż 0,5 cm.

Pizza, która rozpływa się w ustach. Jak smakuje pizza fritta?

Oprócz ogólnie znanej pizzy jest też pizza fritta – smażona i tłuściutka jest trochę jak obłoczek wypełniony pysznym nadzieniem np. z ricotty. Faszerowane ciasto, smażone w głębokim tłuszczu początkowo napełniało brzuchy ludzi dobrej pracy i tych bez pracy ale w domowym zaciszu. Podczas II wojny światowej przedsiębiorcze kobiety postanowiły zarabiać na tym daniu. Na ulicach Neapolu rozstawiły głębokie i szerokie patelnie (focone) w których smażyły pizze w kształcie pieroga i frytki. Choć wiadomo, że każda Włoszka gotuje najlepiej, a już na pewno smaży najlepszą pizzę, to nie był czas na rywalizacje. Panie ustalały dni w których każda mogła sprzedawać swoje wyroby, Klienci zapisywali się na te specjały w specjalnych zeszytach. Za jedzenie mogli zapłacić po ośmiu dniach. Stąd też wzięło się neapolitańskie – a ogge a otto czyli zjedz dziś, zapłać za osiem dni. Dziś jest wiele wariacji tego dania. Jednym z pyszniejszych jest wersja z ricottą z bawolego mleka ( ricotta i mozzarella di Buffala to duma Kampanii). Najbardziej tradycyjna i to pizza fritta montanara – nadziewana pomidorami i mozzarellą. Podobno był to tradycyjny posiłek robotników pracujących na wybrzeżu. Pierwsze wzmianki o niej pojawiają się już w 1600 roku. Gdzie zjeść? Niemal w każdej pizzerii ale sprawdzony adres to Pizzeria Sorbillo przy Dei Tribunali 32. warto tez zajrzeć do Antica Frigattoria La Masardona przy via Giulio Cesare Capaccio 27. Pizzeria działa od 1945 roku i karmi już od 10 rano.

Najlepsze pizzerie w Neapolu. Sprawdzone adresy

Choć w Neapolu trudno trafić na niedobrą pizzę to niektóre wyróżniają się smakiem. A przy okazji niektóre z nich miejsc mają ciekawą historię. Kultowa Pizzeria Sorbillo, której historia sięga 1935 roku, to miejsce warte sprawdzenia. Dziadkowie Gino Sorbillo mieli 21 dzieci i wszystkie zostały pizzaioli. Pizza jest leciutka jak obłoczek, a pomidory i mozzarella zawinięte w ciasto rozpływają się w ustach. Obok tradycyjnej pizzerii jest tez okienko, w którym sprzedaje się pizzę frittę. Adres: Dei Tribunali 32. Warto także zajrzeć do Da Attilo przy via Pignasecca 17. Działa od 1938 roku. Założona przez dziadka Attia Bachettiego, po którym aktualny właściciel odziedziczył nazwisko, które jest marką wśród miejscowych. Ponadto - Da Michele (ta z filmu „Jedz, módl się, kochaj”) przy via Cesare Sersale 1/3. Założona w 1870 roku serwuje tylko dwa rodzaje:margheritę i marinarę, po które ustawiają się kolejki długie jak do Sorbillo. Spróbuj także pizzy z Concettina Ai Tre Santi Ciro Oliva, przy via Arena Alla Sanita 7 Bis.

