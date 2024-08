Pizza z nieba: Pyszne.pl dostarcza pizzę dronem

Gdzie wlać ocet do pralki na pranie ręczników? Sprzątaczka pokazała mi, jak zrobić to poprawnie. Ocet wlany w to miejsce sprawi, że ręczniki po praniu będą idealnie mięciutkie

Jak spryskać rośliny, aby pozbyć się mszyc? Wszyscy robią to źle, przez co szkodniki ucztują w najlepsze. Jak stosować opryski na mszyce?

Gdzie wlać ocet do pralki, aby ją wyczyścić? Często robimy to źle i możemy zepsuć urządzenie. Czyszczenie pralki octem

W 2024 r. aż do 16 mln wzrośnie liczba Polaków korzystających z platform do zamawiania jedzenia online – wynika z Impact Report 2023 przygotowanego przez Pyszne.pl i Kantar. To ponad 2 razy więcej niż 5 lat temu, a prognozy pokazują, że ta liczba będzie jeszcze rosnąć. Dla fanów zamawiania jedzenia czy zakupów z dostawą pod drzwi kluczowy jest czas. Według raportu „Customer Journey 2024. Poszukiwanie i zakup produktów online” właśnie ten aspekt stanowi priorytet dla 42 proc. Polaków.

Odpowiedzią na tę potrzebę mogą okazać się dostawy dronem, które nie uczestniczą w tradycyjnym ruchu drogowym i docierają w trudno dostępne miejsca, np. na plaże. Pyszne.pl nieustannie poszukuje innowacji, dlatego w ten weekend testuje właśnie tę opcję nad Zalewem Zegrzyńskim.

Podniebne przesyłki

A jak takie dostawy działają w praktyce? O tym już teraz mogą przekonać się użytkownicy serwisu wypoczywający nad Zalewem Zegrzyńskim w weekend 23-25 sierpnia. Wystarczy w godzinach 13-18:30 zamówić pizzę z Habanero przez Pyszne.pl, a ta przyfrunie do specjalnie przygotowanego punktu odbioru. Inną dostępną opcją będzie dowóz do miejsca, w którym znajduje się użytkownik – wówczas dron dostarczy pizzę na lądowisko, a kurier na rowerze pokona z przesyłką ostatni odcinek.

Lot włoskiej specjalności nad popularnym podwarszawskim akwenem trwa ok. 6 minut. Cały proces koordynowany jest zarówno przez pilotów dronów z Farada Group, jak i kurierów Pyszne.pl, którzy przygotowują przesyłkę do „podróży” kilkadziesiąt metrów nad ziemią. Punkt odbioru zlokalizowano na terenie klubu żeglarskiego KS Spójnia Warszawa.

– Chociaż jesteśmy na rynku już prawie 15 lat i mamy na nim silną pozycję, to nie osiadamy na laurach i ciągle szukamy nowych możliwości rozwoju, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby naszych użytkowników – mówi Arkadiusz Krupicz, dyrektor zarządzający i współzałożyciel Pyszne.pl. – Oczekują oni szerokiej oferty, ale także szybkich dostaw. Te nie zawsze są możliwe, jeśli jesteśmy w trudno dostępnych miejscach. Rozwiązaniem tego problemu mogą być właśnie dostawy dronowe. Wierzymy, że w niedalekiej przyszłości będą z nich mogli korzystać użytkownicy np. wypoczywający nad Bałtykiem.

Lot ku przyszłości dostaw

Loty nad Zegrzem poprzedziły wielotygodniowe przygotowania i testy. Wszystko po to, aby mieć pewność, że przebiegną one w maksymalnie bezpieczny sposób, a sam transport nie zaszkodzi jakości dostarczanych produktów. Ostatecznie, dzięki współpracy z zaufanym partnerem technologicznym Ferada Group, na niebie nad Zalewem Zegrzyńskim pojawił się wielowirnikowy dron, który może przewozić ładunki o wadze do 5 kg na odległość nawet 20 kilometrów.

Podniebna dostawa ciepłej pizzy na plażę to niecodziennie dopełnienie letniego relaksu. Choć transport jedzenia z Pyszne.pl dronem dostępny jest na razie przez jeden weekend, drzemie w nim ogromny potencjał.