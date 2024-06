Płacisz dopiero za pół roku. Wielka promocja na Thermomixa

Zbieram to w lesie i latem podlewam pomidory. Zbiory liczę w kilogramach! To mój najlepszy nawóz do pomidorów, po którym owoce są soczyste i smakowite. Ekologiczny nawóz do pomidorów

Wrzucam to do kretowiska, a kret ucieka w popłochu! Przestaje ryć ziemię i kopać kopce! Na dług czas mam spokój z kretem. Sposób na kreta w ogrodzie

Kup teraz, zacznij spłacać później

To pierwsza taka promocja ratalna w historii Vorwerk! Do końca czerwca, decydując się na zakup urządzenia Thermomix® lub systemu do utrzymania czystości Kobold w ratach, możesz liczyć na prolongację spłaty pierwszej raty! Podpisując umowę z bankiem Credit Agricole termin spłaty pierwszego zobowiązania przypadnie dopiero po 3 miesiącach od dokonania zakupu, natomiast w przypadku umowy z Alior Bank i Cofidis będzie można cieszyć się urządzeniem przez 6 miesięcy bez żadnej opłaty. Zacznij korzystać z urządzeń już teraz, a spłatę rat rozpocznij po wakacjach lub nawet w 2025 roku!

Zobacz także: Costa Coffee i Krzysztof Zalewski rozbudzają kreatywność we wspólnym projekcie

Wraca czarny, ale nie sam

To jeszcze nie koniec czerwcowych promocji! Chciałbyś kupić Thermomix®, ale nie przemawia do ciebie stylistyka urządzenia w kolorze białym? Firma Vorwerk wie, że dla wielu, oprócz funkcjonalności niezwykle ważny jest też wygląd urządzeń, który powinien wpisywać się w wystrój wnętrz. Dlatego też w czerwcu w ofercie dostępny jest czarny Thermomix® - idealny do nowoczesnych kuchni, w których nie brakuje już innych sprzętów AGD w tym właśnie kolorze. Ale to nadal nie wszystko! Do zakupu urządzenia Thermomix® zarówno w białym, jak i czarnym kolorze, dostaniesz w prezencie osłonę noża miksującego 2.0 oraz zestaw foremek porcelanowych z przykrywkami do przystawki Varoma® w kolorze wybranego urządzenia Thermomix®. Łączna wartość prezentu to ok. 400 zł. Natomiast dla zdecydowanych na zakup systemu Kobold, producent przewidział gratis w postaci odkurzacza ręcznego Kobold VC100 o wartości 575 zł.

i Autor: materiał prasowy Thermomix®

i Autor: materiał prasowy Kobold