Costa Coffee i Krzysztof Zalewski rozbudzają kreatywność we wspólnym projekcie

Jak zadbać o dobre nastawienie do świata? O dobrą energię, żeby móc wymieniać się nią z ludźmi na koncertach? Moim zdaniem - trzeba słuchać dużo muzyki, ćwiczyć ciało i robić sobie przerwy. Dużo przerw. Zatrzymać się. Podoświadczać świata. Pooddychać. A potem wypić pyszne espresso, uwolnić kreatywność i wymyślać kolejne rzeczy. Kiedy daję sobie tę przestrzeń - dobre pomysły pojawiają się same. Ci, którzy mnie znają wiedzą, że jestem w stanie zrobić sobie nawet pięć takich przerw w ciągu dnia - bo lubię, bo to mój czas, mój rytuał z filiżanką kawy – komentuje współpracę Krzysztof Zalewski.

Pod hasłem Rozbudź kreatywność Costa Coffee chce inspirować i napędzać do działania, dostrzegając w każdym dniu, w każdej najmniejszej czynności, świetną okazję do zmiany przyzwyczajeń w przyjemne momenty pobudzające do działania, do tworzenia nowych, innowacyjnych projektów. Zapraszając do współpracy Krzysztofa Zalewskiego – wokalistę, kompozytora, multiinstrumentalistę i miłośnika kawy – Costa Coffee pokazuje, jak ważny przy tworzeniu muzyki jest sam proces, na który składają się codzienne rytuały, w tym picie kawy. Współpraca z muzykiem ma zachęcać do pobudzania kreatywności i uczynienia codziennych chwil niezapomnianymi.

Tegoroczna strategia komunikacji Costa Coffee oparta jest na idei kreatywności, dlatego myśląc o ambasadorze marki, poszukiwaliśmy osoby, która łączy w sobie pewność siebie, oryginalność, ciekawość świata i oczywiście jest miłośnikiem kawy. Współpraca z tak charyzmatycznym i inspirującym artystą, jakim jest Krzysztof Zalewski, wpisuje się idealnie w wartości i aktualną wizję naszej marki – mówi Agnieszka Bobrukiewicz, Commercial Marketing Director odpowiedzialna za markę Costa Coffee w Lagardère Travel Retail.

Dziś pijemy kawę nie tylko po to, by się “rozbudzić". Dziś codzienna filiżanka Costa Coffee to czas dla siebie, chwila przyjemności, rytuał, który daje nam przestrzeń na pobudzenie naszej kreatywności. W najnowszej kampanii zachęcamy miłośników kawy do twórczego wykorzystania tych momentów - bez względu na to, czy jesteśmy w domu, czy w kawiarni - mówi Martijn van den Ham, dyrektor kategorii kaw w Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie, dystrybutora produktów Costa Coffee dla domu i biznesu.

W ramach współpracy Costa Coffee x Krzysztof Zalewski powstał spot, który prezentuje proces tworzenia nowego albumu – od momentu poszukiwania inspiracji, po etap komponowania muzyki. Produkcja zbudowana jest z trzech części, które nakręcone zostały w różnych lokalizacjach. Pierwsza z nich – wprowadzająca – powstała w domu artysty, gdzie podczas parzenia kawy rodzą się pierwsze pomysły. Druga, nakręcona w studiu, pokazuje proces komponowania i nagrywania muzyki. Ostatnia część, kończąca serię krótkich filmów, zrealizowana została w kawiarni Costa Coffee.

Kolejnym etapem współpracy ambasadorskiej będzie ogłoszenie w czerwcu konkursu dla konsumentów, w ramach którego uczestnicy będą mogli wykazać się swoją kreatywnością.

Projekt Costa Coffee x Krzysztof Zalewski obejmie komunikację w social mediach, kinach oraz reklamę online. Współpraca ambasadorska zaplanowana jest do końca 2024 roku.