Plecak waży więcej niż powinien? Ten szkolny błąd wraca co roku we wrześniu

Pełny plecak powinien ważyć najwyżej 10–15% masy ciała ucznia

Dziecko ważące 25 kg powinno nosić plecak ważący maksymalnie około 2,5–3,75 kg

Uczniowie klas I–III częściej noszą zbyt ciężkie plecaki niż ich starsi koledzy

Ciężkie przedmioty warto układać blisko pleców, a nie przy zewnętrznej części plecaka

Królowe Matki odc. 7 - nauka literek

Ile powinien ważyć plecak szkolny?

Za bezpieczną normę przyjmuje się plecak ważący do 10% masy ciała dziecka, a 15% to górna granica, której nie należy przekraczać. Przy wadze ucznia równej 40 kg pełne wyposażenie nie powinno ważyć więcej niż 4–6 kg.

Wagę plecaka najłatwiej sprawdzić na zwykłej wadze łazienkowej. Zważ dziecko, potem spakowany plecak i porównaj oba wyniki. Taki pomiar powtarzaj po każdej zmianie planu lekcji, ponieważ obciążenie w poszczególne dni bywa różne.

Objawy przeciążenia pleców u dziecka

Zbyt ciężki plecak nie zawsze prowadzi do wad postawy, ale wywołuje codzienne przeciążenia i dyskomfort. Dziecko zaczyna pochylać się do przodu, chodzi wolniej lub ma trudności z zakwestionowaniem ciężaru przy zakładaniu tornistra. Zwracaj uwagę nie tylko na wagę plecaka, ale również na postawę dziecka podczas jego noszenia.

Niepokojące sygnały świadczące o zbyt dużym ciężarze lub źle wyregulowanych szelkach:

ból pleców, karku lub ramion po drodze do szkoły

czerwone, głębokie ślady po szelkach na ramionach

drętwienie, osłabienie albo ból rąk i nóg

pochylanie sylwetki do przodu podczas chodzenia z plecakiem

Utrzymującego się bólu lub drętwienia nie wolno ignorować. Jeśli po odciążeniu plecaka i wyregulowaniu szelek dolegliwości nie ustąpią, skonsultuj się z pediatrą.

Dobór plecaka do wzrostu i sylwetki

Pusty plecak powinien ważyć maksymalnie 1 kg, bo jego masa wlicza się do ogólnego limitu. Lekka konstrukcja pozwala spakować niezbędne podręczniki i bidon bez ryzyka przeciążenia. Przed zakupem przymierz plecak z dzieckiem, zamiast wybierać model wyłącznie na podstawie wyglądu czy liczby kieszeni.

Dobrze dopasowany plecak ma usztywniony tył oraz szerokie szelki wyregulowane na jednakową długość. Szerokość torby nie może przekraczać linii ramion dziecka, a jej dolna krawędź powinna opierać się na odcinku lędźwiowym. Dziecko musi nosić plecak na obu ramionach, co zapobiega nierównomiernemu obciążeniu kręgosłupa.

Jak prawidłowo pakować książki i przybory?

Podstawą jest pakowanie wyłącznie przyborów potrzebnych w danym dniu. W plecakach często zalegają zbędne karty pracy, przeczytane lektury, zapasowe piórniki czy zabawki. Choć pojedynczo ważą niewiele, razem stanowią spory i niepotrzebny ciężar.

Najcięższe podręczniki układaj tuż przy tylnej ściance plecaka, a lżejsze akcesoria w zewnętrznych przegrodach. Pojemność bidonu dopasuj do planu zajęć, gdyż pełna, duża butelka to zbędne obciążenie. Wewnętrzne kieszenie pomagają ustabilizować zawartość i równomiernie rozłożyć masę.

Pomocne może być wspólne pakowanie wieczorem według planu lekcji na następny dzień. Dziecko stopniowo uczy się wtedy sprawdzać, które rzeczy są naprawdę potrzebne. Regularne ważenie plecaka raz w tygodniu pozwala szybko zauważyć, że znów zaczyna robić się zbyt ciężki.

Pozostawianie podręczników w szafce szkolnej

Szkoła powinna umożliwić uczniom pozostawienie części podręczników i przyborów na swoim terenie, na przykład w szafce albo wyznaczonym miejscu w sali. To szczególnie ważne dla młodszych dzieci oraz uczniów, którzy mają wiele zajęć jednego dnia. Warto ustalić z wychowawcą, które materiały mogą bezpiecznie zostać w szkole.

Statystyki potwierdzają skalę problemu. W 2023 roku w województwie mazowieckim 17,3% zważonych uczniów nosiło plecak cięższy niż 15% masy ciała, a w klasach I–III odsetek ten wyniósł 21,7%. Pierwszym krokiem powinno być zważenie tornistra, wyeliminowanie zbędnych drobiazgów i ustalenie z nauczycielem, co dziecko może zostawiać w klasie.

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