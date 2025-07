Podlej storczyki tym zamiast wody, a będą kwitły jak szalone. Działa jak aktywator na nowe pąki. Podlewanie storczyków

Podlej storczyki tym zamiast wody, a będą kwitły jak szalone

Storczyki od lat królują w polskich domach. Ich piękne, kolorowe kwiaty skradły serca kobiet, które są w stanie zrobić dosłownie wszystko, aby ich storczyki bujnie kwitły. Prawda jest taka, że czasami może poświecić pielęgnacji storczyka naprawdę mnóstwo czasu, a on jak na złość nie wypuszcza nowych pąków lub co gorsza — marnieje. W pielęgnacji storczyków nie wolno zapominać o dwóch niezwykle ważnych zasadach, czyli o podlewaniu i odżywieniu roślin. Oczywiście w jednym i drugim przypadku nie wolno przesadzić, gdyż storczyk to bardzo wrażliwa roślina, która nie lubi nadmiaru składników mineralnych w glebie. Z tego względu raz na 4 -5 tygodni podlewaj swoją roślinę doniczkową tym domowym płynem. Zastąp nim tradycyjne podlewanie storczyków wodą, a zobaczysz, że będą kwitły jak szalone. Przygotuj mieszankę wody z cytryną i do dzieła.

Podlewanie storczyków wodą z cytryną. Aktywator kwitnienia. Właściwości i działanie

Podlewanie stroczków wodą z cytryną może wydawać się dosyć kontrowersyjnym zabiegiem pielęgnacyjnym dla tej delikatnej rośliny, jednak przynosi wiele pozytywnych efektów. Podlewanie takim płynem pomoże delikatnie zakwasić podłoże i dostarczy roślinie dodatkowych składników odżywczych. Dodanie kilku kropel soku z cytryny do wody do podlewania może pomóc w utrzymaniu zdrowego wzrostu i kwitnienia storczyków. Jak stosować wodę z cytryną do podlewania storczyków?

Jak podlewać storczyki wodą z cytryną?

W pierwszej kolejności przygotuj roztwór o odpowiednich proporcjach. Potrzebujesz odstanej wody o temperaturze pokojowej. Wpuść do 1 litra takiej wody 3 kropelki soku z cytryny, zamieszaj i podlej nim swoje storczyki. Unikaj bezpośredniego podlewania liści i kwiatów. Zabieg powtarzaj, ale nie częściej niż raz na 4 -5 tygodni, aby zbytnio nie zakwasić gleby swoich storczyków.

Pielęgnacja storczyków. Podlewanie, zraszanie, miejsce

Storczyki nie są łatwymi w pielęgnacji roślinami. Wystarczy przestrzegać kilku zasad, a będą pięknie kwitły i tym samym ozdabiać wnętrza naszego domu. Po pierwsze to rośliny, które trzeba dość często podlewać, jednocześnie uważając, aby jej nie przelać. Najlepszym rozwiązaniem jest nawilżanie, czyli raz w tygodniu podlej storczyka, a po chwili usuń nadmiar wody z podstawy doniczki. W ustaleniu odpowiedniej częstotliwości podlewania pomocny okaże się kolor korzeni storczyka. Jeśli są zielone - wstrzymaj się z nawadnianiem rośliny. Jak będą mieć biały kolor, możesz śmiało podlewać.