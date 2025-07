Zanim wyjadę na urlop, wkładam do doniczki swojego skrzydłokwiatu woreczek. Po moim powrocie jest pięknie zielony. Podlewanie skrzydłokwiatu

Zanim wyjadę na urlop, wkładam do doniczki swojego zamiokulkasa woreczek

Podlewanie roślin doniczkowych w czasie naszego urlopu może być problematyczne, gdyż nie zawsze sąsiadka jest w stanie nam pomóc i zająć się roślinami w naszym domu pod naszą nieobecność. I o ile są rośliny jak zamiokulkas czy kaktus, który nie potrzebuje zbyt obfitego nawadniania i bez problemu przetrwa nawet okres przesuszenia, o tyle na przykład skrzydłokwiat z braku wody szybko marnieje. Jak w takiej sytuacji zadbać o skrzydłokwiat, kiedy nie ma nas w domu przez dłuższy okres? W mediach społecznościowych znalazłam genialny trik na podlewanie roślin doniczkowych podczas wyjazdu. I świetnie sprawdził się on w przypadku moich roślin w tym roku - ocalił mój skrzydłokwiat przed wyschnięciem. Po prostu przed wyjazdem na urlop włożyłam woreczek z wodą do doniczki mojego skrzydłokwiatu. Jak to zrobić?

Podlewanie skrzydłokwiatu w czasie wyjazdu. Sposób, dzięki któremu nie uschnie

Skrzydłokwiat jest rośliną, która lubi wilgotne, ale nie mokre podłoże. Zapewnienie odpowiedniego nawodnienia roślinie jest szczególnie ważne w okresie wiosenno-letnim. Wówczas warto podlewać skrzydłokwiat raz na tydzień. A jak to robić, kiedy przez dłuższy czas nie ma nas w domu? Na Instagramie na profilu @domowy_blask znalazłam sposób, który sama wypróbowałam. Potrzebujesz woreczka strunowego, który wypełnij wodą i szczelnie zamknij. Następnie zrób maleńkie nakłucie w woreczku i wsadź go do doniczki skrzydłokwiatu tuż przed wyjazdem na urlop. Woda będzie stopniowo wypływać do ziemi, dzięki czemu skrzydłokwiat jest stale nawadniany i nie uschnie. Ten sposób na podlewanie można wykorzystać również w przypadku pozostałych roślin, które mamy w domu.