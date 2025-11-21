Podlewaj tym paprotkę, a rozpocznie swój spektakl zieleni. Te 2 składniki tworzą najlepszą odżywkę do paproci. W PRL- u zazdrościłaby Ci jej każda gospodyni

Paprotki wracają do łask, a ich piękny wygląd można podkreślić prostymi, domowymi sposobami na nawożenie.

Zamiast kupnych nawozów, możesz wykorzystać fusy z kawy, skórki bananów, wodę po herbacie, a nawet jogurt naturalny.

Odkryj, jak jogurt naturalny może ożywić Twoją paprotkę i sprawić, że liście znów będą soczyście zielone!

Wymieszaj 3 łyżki tego z wodą i podlewaj swoją paprotkę. Efekt Cię zachwyci, że aż polecisz go sąsiadkom

Nawożenie kwiatów doniczkowych to zabieg pielęgnacyjny, o którym nie warto zapominać. Rośliny doniczkowe, w przeciwieństwie do tych rosnących w gruncie, mają mniejszy dostęp do potrzebnych im substancji odżywczych. Wszystko, czego potrzebują pobierają z podłoża doniczkowego. Warto zatem regularnie dostarczać im dodatkowe wsparcie w postaci płynnych, domowych odżywek. Dzięki temu kwiaty doniczkowe będą lepiej rosły i obficiej kwitły.

Paprotka to prawdziwy polski symbol. W czasach PRL-u była praktycznie w każdym, polskim domu. Dzisiaj jej popularność wraca, a wiele osób ceni ją z uwagi na jej piękny wygląd i małe wymagania pielęgnacyjne. Aby jednak paproć prezentowała się najlepiej warto ją raz na jakiś czas nawozić. Tak jak w przypadku wielu innych roślin doniczkowych do odżywienia paprotki nie musisz sięgać po kupne nawozy. Z powodzeniem wystarczy to, co masz w domu. Eksperci wskazują, że do nawożenia paprotki świetnie sprawdzą się odżywki z fusów po kawie (do stosowania wiosną i latem), a także skórki po bananach czy woda po herbacie. Jeżeli Twoja paprotka marnieje, a jej liście robią się żółte to polecamy szybką odżywkę na bazie jogurtu naturalnego.

W 1 litrze ciepłej wody rozpuść 3 łyżki jogurtu naturalnego. Ważny, aby nie miał on żadnych dodatków w postaci syropów, owoców czy pestek. Następnie należy odczekać aż woda całkowicie wystygnie i tak przygotowaną odżywkę podlewamy paprotkę. Jogurt naturalny to świetnie źródło wielu cennych składników odżywczych. Zawiera on przede wszystkim białka przekształcane w aminokwasy, które świetnie wpływają na rozrost liści i tworzą nowe tkanki roślin. Bakterie zawarte w jogurcie pozytywnie wpływają na podłoże.

Jak dbać o paprotkę?

Paprotka to roślina, która doskonale czuje się w wilgotnym środowisku, dlatego kluczowe jest zapewnienie jej odpowiedniego podłoża i regularnego nawadniania. Najlepszym wyborem będzie ziemia lekka, przepuszczalna i bogata w próchnicę, na przykład specjalna mieszanka do paproci lub ziemia uniwersalna wymieszana z torfem i perlitem. Pamiętaj, aby doniczka miała otwory drenażowe, co zapobiegnie zastojom wody i gniciu korzeni.

Podlewanie paprotki powinno być regularne, utrzymując podłoże stale lekko wilgotne, ale nigdy mokre. Sprawdzaj wilgotność palcem – jeśli wierzchnia warstwa ziemi jest sucha, to znak, że roślina potrzebuje wody. Paprotki uwielbiają również wysoką wilgotność powietrza, dlatego oprócz podlewania warto regularnie zraszać ich liście miękką, odstaną wodą, zwłaszcza w okresie grzewczym. Unikaj jednak zraszania, gdy liście są wystawione na bezpośrednie słońce, aby nie doprowadzić do poparzeń.