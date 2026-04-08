Pokazała ukrytą funkcję w telefonie, która działa jak rentgen na kleszcze. Pomaga wykryć kleszcza w sierści psa w kilka sekund. Sposób na znalezienie kleszcza telefonem

Pokazała ukrytą funkcję w telefonie, która działa jak rentgen na kleszcze

Sezon na kleszcze trwa w najlepsze i spędza sen z powiek właścicielom psów. I choć można skutecznie zabezpieczyć swojego czworonoga przed ukąszeniem przez kleszcza, na przykład stosując tabletki lub krople przeciwko pasożytom zewnętrznym, to nie unikniemy sytuacji, że zwierzak nie będzie przynosić kleszczy w sierści do naszego domu. Wówczas bardzo ważne jest szybkie wykrycie pajęczaka zanim zejdzie on z naszego pupila i powędruje w głąb mieszkania. Dlatego po każdym spacerze od razu po wejściu do domu zaleca się, aby dokładnie przeszukać sierść psa i w porę zdjąć z niego żywe pasożyty. Jednak wiadomo, że o ile na zwierzętach o jasnym umaszczeniu wykrycie pajęczaka raczej nie będzie problemem, to u tych z ciemną sierścią jest to ogromne wyzwanie. Wtedy warto skorzystać ze swojego telefonu, który posiada funkcję ułatwiającą namierzenie kleszczy w nawet ciemnej sierści naszego zwierzaka. W mediach społecznościowych pojawiła się instrukcja, jak znaleźć kleszcza w sierści za pomocą telefonu. Tu kluczowe jest jedno ustawienie.

Sposób na znalezienie kleszcza w sierści psa telefonem

Na profilu @labidakar na Instagramie pojawił się prosty trik z użyciem telefonu, który pomaga dostrzec kleszcza, zanim ten jeszcze wbije się w skórę psa. Autorka profilu pokazuje krok po kroku, jak wykorzystać kamerę w telefonie do "prześwietlenia" futrzaka:

Wchodzimy w ustawienia telefonu i dodajemy filtry. Wybieramy filtr odwrócony lub odwrócone kolory. Włączamy aparat i prześwietlamy pieska. Szukamy świecącej na jasno kropki - to kleszcz.

Jak sprawdzać psa, czy nie ma kleszcza?

Przede wszystkich regularnie sprawdzaj sierść psa, szczególnie po spacerach w miejscach, gdzie mogą występować kleszcze. Szczególną uwagę zwróć na obszary takie jak uszy, szyja, pachy, pachwiny i przestrzenie między palcami. Kleszcze mogą być małe (wielkości główki od szpilki) lub większe (wielkości grochu), jeśli zdążyły się już napić krwi. Wówczas możesz wyczuć małe guzki na skórze psa. Pamiętaj, że sposób usunięcia kleszcza ma kluczowe znaczenie. Najczęstszym błędem jest ściskanie ciała kleszcza lub smarowanie go tłuszczem czy alkoholem. Takie działania mogą spowodować, że kleszcz zwymiotuje swoją zawartość do krwiobiegu psa, zwiększając ryzyko zakażenia. Zawsze używaj specjalnych kleszczołapek lub pęsety, chwytając kleszcza jak najbliżej skóry i wykręcając go zdecydowanym ruchem, a nie wyrywając.

