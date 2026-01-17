Pokojówka z Manhattanu sprzedała mi przepis na perfumy do pościeli. W łóżku pachnie jak w luksusowym spa i milej się zasypia

Świeżo wyprana, pachnąca pościel zdecydowanie ułatwia zasypianie. Naturalny zapach działa jak aromaterapia i poprawia komfort snu. Dlatego tak ważne jest, by pościel był świeża i czysta, ale nieprzesadnie i sztucznie perfumowana. Personel w ekskluzywnych hotelach doskonale o tym wie, dlatego stosują drobne sztuczki, dzięki którym kołdry i poduszki otulają luksusem. Oto sposób na naturalne perfumowanie pościeli.

Naturalne perfumowanie pościeli

Naturalne perfumy do pościeli. W sypialnie będzie pachnieć luksuem

Na sklepowych półkach jest mnóstwo gotowych preparatów, które służą do aromatyzowania pościeli, jednak znacznie lepiej zrobić taki odświeżacz w domu z naturalnych składników. Mgiełka do posieli, którą przygotujemy sami, będzie miała odpowiednią intensywność oraz zapach, który najbardziej nam się podoba. Do stworzenia domowej mgiełki do pościeli potrzebujemy olejku lub olejków eterycznych o ulubionym zapachu. W drogich hotelach zazwyczaj używa się lawendy oraz rumianku (15 ml). Do mikstury przyda się także zwykła wódka (95 ml), woda destylowana (400 ml) oraz butelka z atomizerem. Alkohol mieszamy z olejkami eterycznymi. Następnie dolewamy wodę destylowaną i dokładnie mieszamy wszystkie składniki. Później już tylko przelewamy do butelki i mgiełka jest gotowa. Ważne, by zapisać na butelce datę wykonania sprayu. Data ważności naturalnego produktu to około pół roku. Wystawienie na działanie światła i ciepła może spowodować szybszą degradację olejków, dlatego najlepiej używać przyciemnianej butelki i przechowywać spray w chłodnym, ciemnym miejscu. Jeśli mgiełka zmieni zapach, to znak, że trzeba przygotować nową. Przed każdym użyciem sprayu do pościeli delikatnie wstrząśnij butelkę, następnie delikatnie spryskaj tkaninę. Mgiełka najlepiej zadziała, jeśli spryskamy pościel zaraz po praniu. Pamiętaj, że w ten sam sposób możesz przygotować odświeżacz do innych tkanin w domu. Jesienią i zimą sprawdzą się korzenne, cynamonowe olejki, dzięki którym w mieszkaniu zapanuje świąteczny klimat.

