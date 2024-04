Polacy coraz częściej jedzą "na mieście"

To mój najlepszy oręż do walki z ćmą bukszpanową. Sięgam po niego, gdy inne zawodzą. Po 72 godzinach robaki padają martwe. Wiosenny oprysk na ćmę bukszpanową

Badanie wykazało, że niezależnie od wieku, ludzie poszukują nowych sposobów na zachowanie zdrowia, odpoczynek i kontakt z innymi poza domem. Polacy nie są wyjątkiem! Zebrane dane ujawniają, co daje ludziom radość i poczucie przynależności oraz jak społeczności na całym świecie wyobrażają sobie idealne miejsce spotkań. Badanie pozwoliło także określić pojawiające się trendy w sposobie poszukiwania relacji z innymi ludźmi.

Na tle innych krajów Polacy wyróżniają się chęcią do zawierania kontaktów na żywo. Najczęściej wykonywanymi z innymi ludźmi poza domem czynnościami są zakupy (53% respondentów), spędzanie czasu na świeżym powietrzu (42%), w tym wyjścia do parku (37%), a także gotowanie (37%) oraz spotkania w restauracjach, barach i kawiarniach (34%). Do ulubionych aktywności Polaków należą spacery oraz spotkania towarzyskie na łonie natury.

‒ Nasz raport „Life in Communities” potwierdza, że ludzie szukają prawdziwych więzi i przestrzeni, gdzie mogą tworzyć społeczności, w których czują się bezpieczni i mile widziani. Znając zamiłowanie Polaków do spędzania czasu na świeżym powietrzu, w Porcie Łódź otworzyliśmy dodatkowy łącznik prowadzący na tereny zielone i do Sport Stacji ‒ otwartego codziennie terenu, gdzie bezpłatnie można skorzystać m.in. z pola do minigolfa czy boiska do koszykówki. W Ogrodach Ulricha w warszawskim Wola Parku okoliczni mieszkańcy mogą skorzystać zarówno z natury jak i z bogatej oferty gastronomicznej. Na potrzebę budowania relacji i przynależności odpowiada SKENDE w Lublinie zapraszając młodych do przestrzeni wspólnych aktywności ‒ Miejscówki. We wrocławskiej Alei Bielany działa studio Między Stołami, gdzie odbywają się m.in. warsztaty gotowania. Stale poszerzamy nasze propozycje dla odwiedzających i wsłuchujemy się w ich potrzeby ‒ powiedziała Dagmara Pozowska, Centres Operations Director na Polskę i Słowację w Ingka Centres.

Według Polaków w wymarzonym miejscu spotkań powinni czuć się jak u siebie w domu tak, by zachować poczucie bezpieczeństwa (41% respondentów) i relaksu (48%) w spokojnej i cichej atmosferze (36%). Jednocześnie wyrażają oni potrzebę zabawy bez względu na wiek (33%).

Ingka Centres pozostaje zaangażowana w tworzenie w Polsce miejsc spotkań, które odpowiadają na te zmieniające się i ważne potrzeby lokalnych społeczności, zapewniając dostosowane do potrzeb doświadczenia, które pozwalają odwiedzającym w każdym wieku spotykać się, robić zakupy, nawiązywać kontakty towarzyskie, pracować i korzystać wspólnie z innymi z oferty rozrywkowej miejsc spotkań.

i Autor: Materiały prasowe Ingka Centres