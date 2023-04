Polacy coraz częściej rezygnują ze spożywania produktów odzwierzęcych

Wzór trik na pozbycie się kreta z ogrodu. Wlej to do kopca. Krety uciekną co do jednego

W ciągu ostatnich pięciu lat w Polsce odsetek nowości produktowych w kategorii żywności z oświadczeniem „wegański” wzrósł z 7% do 16%1. Wiodącymi europejskimi rynkami w tym segmencie są Wielka Brytania i Niemcy. Polska zajmuje wysokie, szóste miejsce. Na rodzimym rynku nie brakuje już alternatyw dla krowiego mleka, śmietany czy serów. W sklepach znajdziemy także bogatą ofertę żywności, która może być spożywana zamiast mięsa.

Według najnowszych danych, w ubiegłym roku sprzedaż roślinnych alternatyw dla mięsa i nabiału pobiła kolejny rekord sprzedaży – mówi Marcin Tischner z Fundacji ProVeg, organizacji zajmującej się transformacją systemu żywnościowego – To wyraźnie wskazuje, że Polacy są coraz bardziej zainteresowani redukcją produktów odzwierzęcych w swojej diecie i szukają rozwiązań, które ułatwią im zmianę jadłospisu. Powody są różne. Niektórzy próbują uniknąć chorób dietozależnych lub już się z nimi zmagają i zamierzają zmienić swój dotychczasowy model żywienia. Inni decydują się na ograniczenie lub całkowitą rezygnację z produktów odzwierzęcych, bo troszczą się właśnie o zwierzęta, a także o kondycję planety.

Dieta roślinna określana jest mianem diety przyszłości. W obliczu pogłębiającego się kryzysu klimatycznego i zaniku bioróżnorodności powinniśmy poszukiwać bardziej zrównoważonych metod produkcji żywności. Obecny model nie jest już wydajny. Z perspektywy globalnej produkcja mięsa i nabiału pochłania 83% terenów uprawnych, a zapewnia zaledwie 18% globalnej podaży kalorii. U podstaw rozwoju trendu roślinnego leży również dostarczanie produktów dobrych dla zdrowia.

To, co jemy wpływa na nasze samopoczucie i funkcjonowanie. Najważniejsze jest to, by dieta była dobrze zbilansowana, kolorowa i smaczna oraz – jak zaleca WHO – pełna warzyw, roślin strączkowych i owoców w możliwie jak najmniej przetworzonej formie. Wtedy będzie ona dla nas zdrowa i pełna składników odżywczych – mówi Joanna Lotkowska, dietetyczka i edukatorka żywieniowa, ProVeg Polska – Zmiana w sposobie odżywiania nie musi wiązać się z radykalnym podejściem i rezygnacją z ulubionych potraw. Ważniejsze jest to, by małymi krokami zastępować produkty pochodzenia zwierzęcego roślinnymi. Warto również przetestować różne modele odżywiania i wybrać ten, który odpowiada nam najbardziej.

To, jaki sposób żywienia jest nam najbliższy można sprawdzić, dołączając do cieszącego się dużą popularnością, 30-dniowego, darmowego wyzwania online Veggie Challenge. Każdy, kto weźmie w nim udział, przez miesiąc będzie otrzymywał wsparcie w postaci wskazówek, ciekawostek, porad i przepisów, które ułatwią ograniczenie spożywania produktów odzwierzęcych lub rozpoczęcie przygody z dietą wegetariańską czy wegańską. Dodatkiem jest dedykowana wyzwaniu aplikacja, dzięki której każdy uczestnik może na bieżąco śledzić swoje postępy i sprawdzać, jaki pozytywny wpływ na środowisko wywierają jego drobne zmiany. Wiosna to doskonały moment, by o tym pomyśleć. Dostęp do świeżych, sezonowych warzyw i owoców jest coraz większy, a my chętniej sięgamy po lekkie, roślinne przekąski.