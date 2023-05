Polacy kochają ten napój i nie wyobrażają sobie bez niego życia, a może on nasilać problemy z gardłem. Kto powinien uważać z piciem herbaty?

Jego zapach potrafi zawrócić w głowie, ale i tak chcemy go mieć w domu. Co zrobić, aby uratować bez lilak w wazonie? Dodaj ten składnik do wody, a bez będzie długo cieszył oczy

Czy herbata odwadnia?

O odwadniającym działaniu herbaty informowały media blisko 100 lat temu. Dzisiaj wiemy, że jest to mit, a herbata może gasić pragnienie i być zdrowym zamiennikiem słodzonych napojów w upalnie dni. Niektóre badania wykazują, że aby herbata faktycznie mogła odwadniać to trzeba by wypić jej co najmniej kilkadziesiąt filiżanek dziennie. Co ważne, herbata zawiera w swoim składzie mikro- i makroelementy, które dobroczynnie działają na nasz organizm. Pomaga ona również zwalczać przeziębienie i dobrze rozgrzewa w chłodne dni. Zwraca się jednak uwagę na przesuszające działanie wybranych odmian herbaty. Powinny unikać jej przede wszystkim osoby zmagające się z suchością gardła.

Zobacz także: Jak się lepiej wysypiać? Genialny trik na lepszy sen. Spryskaj pościel domową mgiełką, a rano będziesz wypoczęta i radosna

Czy herbata przesusza gardło?

Suchość w gardle to jedna z dosyć powszechnych dolegliwości. Cierpi na nią wiele osób. Suchość w gardle występuje o każdej porze roku, zimą bywa spowodowana kaloryferami, a latem klimatyzacją. Dodatkowo wpływają na nią" spanie z otwartymi ustami, infekcje oraz palenie papierosów. Osoby zmagające się z suchością w gardle powinny zrezygnować z picia mocnej herbaty. Zawarta w niej tanina posiada właściwości ściągające i wysuszające, przez co może być odczuwalna wzmożona suchość w ustach i gardle. Nie znaczy to jednak, że należy zrezygnować w picia herbaty. Niektóre odmiany mogą pomóc nawilżyć gardło i rozprawić się z problemem suchości. To między innymi herbata z rumiankiem oraz kozieradką.

Sonda Kawa czy herbata? Kawa Herbata Tylko woda Nic z powyższych