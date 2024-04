Dodaję do mydła i czyszczę grilla. Domowy sposób na to, jak wyczyścić przypalony grill

Raport „Zmierzch Toksycznej Kultury Dietetycznej w Polsce” zrealizowany z inicjatywy poradni dietetycznej online Centrum Respo we współpracy z Polskim Towarzystwem Medycyny Stylu Życia pokazał, że 2/3 osób, które podejmują próby odchudzania, powtarza ten proces wielokrotnie. Co 10 osoba starała się schudnąć więcej niż pięciokrotnie w ciągu ostatnich 5 lat! Co więcej, aż 30 proc. badanych uważających, że ważą za dużo, postrzega siebie negatywnie.

Raport wykazał, że początek prób odchudzania się ma miejsce już we wczesnym wieku – co czwarta osoba rozpoczyna starania o redukcję wagi przed osiągnięciem 19 roku życia, a co druga przed ukończeniem 26 roku życia. Efekty okupione są wysokimi kosztami, bo aż 76 proc. osób odchudzających się, odczuło negatywne skutki podczas stosowania diety. Najczęściej zgłaszane były: głód, spadek energii, spadek motywacji i drażliwość. 67 proc osób odchudzających się doświadczyło negatywnych konsekwencji diety. Najczęściej wymieniane to efekt jo-jo, utrata motywacji do podejmowania dalszych prób odchudzania, frustracja, wyrzuty sumienia z powodu jedzenia. Częściej niż na poradach dietetyków, polegamy na informacjach zaczerpniętych np. z Internetu. Presja społeczna i sprzeczne komunikaty na temat zdrowego odżywiania dodatkowo utrudniają tę walkę, stawiając ludzi w nieustannej walce nie tylko z wagą, ale również poczuciem własnej wartości. Osoby zmagające się z nadwagą często dochodzą do momentu desperacji, sięgając po radykalne środki w nadziei na schudnięcie. Powszechne stosowanie szkodliwych, restrykcyjnych diet niedoborowych pogłębia problem nadwagi i otyłości, stając się często błędnym kołem w walce o zdrowie i samopoczucie.

i Autor: Materiały prasowe Zmierzch Toksycznej Kultury Dietetycznej w Polsce - infografika

Jak skutecznie schudnąć, aby zachować zdrowie i dobre samopoczucie?

Raport „Zmierz Toksycznej Kultury Dietetycznej w Polsce” ma na celu zmianę panującego opresyjnego paradygmatu dotyczącego diet i odchudzania. Niezależnie od indywidualnych wyzwań związanych z kontrolą wagi, kluczowe jest zdanie sobie sprawy z konieczności podejścia do odchudzania w sposób mądry i odpowiedzialny. Jak więc skutecznie i bezstresowo pozbyć się niechcianych kilogramów? - Kluczem jest zrozumienie, że istnieją cztery główne obszary, na których należy się skupić, aby osiągnąć skuteczne, zdrowe efekty, bez stresu i niepotrzebnych restrykcji. Dieta odgrywa kluczową rolę, ale równie ważna jest właściwa opieka. Samodzielnie często nie jesteśmy w stanie odpowiednio dobrać diety do naszych indywidualnych potrzeb, dlatego wsparcie specjalisty jest nieocenione. Dietetyk nie tylko pomoże w dopasowaniu diety, ale także będzie motywacją w trudnych chwilach zwątpienia. Warto również podkreślić, że dieta powinna być traktowana jako proces budowania trwałych nawyków, a nie tylko jako krótkotrwała zmiana. Ponadto, nie można zapominać o aktywności fizycznej, która powinna być dostosowana do naszej kondycji, preferencji i celów, najlepiej planowana przez eksperta. Wszystkie te elementy są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w procesie odchudzania i utrzymania efektów na resztę życia - podkreśla dietetyczka i edukatorka, doktor nauk o technologii żywności i żywienia, Małgorzata Jackowska.

i Autor: Materiały prasowe Zmierzch Toksycznej Kultury Dietetycznej w Polsce - Infografika II

Psychologiczny aspekt odchudzania

Osobom o prawidłowej masie ciała trudno zrozumieć codzienne przeszkody, z jakimi borykają się ci, którzy zmagają się z nadwagą lub otyłością. Oprócz problemów zdrowotnych, nadwyżka kilogramów niesie ze sobą także liczne konsekwencje psychospołeczne, takie jak poczucie mniejszej atrakcyjności i akceptacji społecznej. W codziennych sytuacjach mogą doświadczać dyskomfortu związanego z wysiłkiem wkładanym w codzienną aktywność, negatywnymi spojrzeniami lub komentarzami innych osób, trudności z zakupem ubrań. To wszystko może prowadzić do utrwalenia negatywnego obrazu siebie oraz spadku poczucia własnej wartości.

Nie obwiniajmy się, działajmy

- Jeśli faktycznie ważymy za dużo, warto zadbać o siebie i zareagować – nie przesadną paniką, ale też i nie ignorowaniem sytuacji. Obwinianie się również nic nie da. Takie strategie tylko pogorszą nasz dobrostan psychiczny. Myśląc o sobie negatywnie, zamykamy się w sobie, co może z kolei sabotować drogę ku zdrowiu. Ignorowanie problemu nie sprawi z kolei, że on zniknie. Będzie stopniowo zatruwał naszą samoocenę i pogłębiał poczucie braku kontroli nad własnym życiem - komentuje Katarzyna Kucewicz, psycholożka i psychoterapeutka.

Dlaczego chcemy schudnąć?

Dlaczego tak wielu z nas pragnie schudnąć? Istnieje wiele powodów. Wśród najczęstszych przyczyn badani wskazywali pragnienie poprawy wyglądu (61%) oraz chęć podobania się sobie (44%). Co interesujące, większość osób (24%) bardziej skupia się na osiągnięciu satysfakcji z własnego wyglądu niż na zadowoleniu innych. Ponadto, wiele osób dąży do poprawy samopoczucia (55%), zdrowia (58%), kondycji fizycznej (55%), a także jakości życia (41%). Te motywacje ukazują złożoność psychologicznych i emocjonalnych aspektów związanych z dążeniem do osiągnięcia zdrowej wagi i lepszego samopoczucia.

- Motywacja do schudnięcia bierze się najczęściej z głębokich i podstawowych potrzeb: akceptacji, miłości, zadbania o siebie, poczucie sprawczości i własnej wartości - dodaje Anna Kowalczyk-Soszyńska, psychodietetyk Centrum Respo.

