Polacy na „bakier” z warzywami i owocami? Badanie ujawnia sporą lukę w naszej diecie!

Według najnowszego badania przeprowadzonego przez markę Kaufland zawartość polskich talerzy wygląda nieco inaczej niż rekomendacje specjalistów. Według badania najliczniejsza grupa respondentów (blisko 40%) zjada dwie porcje warzyw i owoców dziennie, co piąty Polak ogranicza się do jednej porcji warzyw, a 27% – do jednej porcji owoców.

Te wyniki pokazują przede wszystkim, jak duża jest w Polsce luka między zaleceniami a rzeczywistością. Zgodnie z rekomendacjami zdrowotnymi powinniśmy spożywać co najmniej 400 g warzyw i owoców dziennie, czyli w praktyce około 5 porcji, z przewagą warzyw. Tymczasem z badania wynika, że duża część Polaków zjada zaledwie jedną lub dwie porcje dziennie. – komentuje badanie dr Paulina Ihnatowicz, dietetyczka kliniczna, znana z prowadzenia diet gwiazd oraz prowadząca popularne konta w social mediach. - To ważne, bo warzywa i owoce są głównym źródłem błonnika, potasu, witamin i związków bioaktywnych, które wspierają m.in. zdrowie metaboliczne i sercowo-naczyniowe. Dlatego w kontekście zdrowia publicznego kluczowe nie jest wprowadzanie kolejnych restrykcyjnych diet, tylko bardzo podstawowa zmiana - zwiększenie codziennej ilości warzyw i owoców w diecie. Zaczynajmy zmiany od małych kroków.

Jak dodaje ekspertka, przedwiośnie to idealny moment na wprowadzenie nawet drobnych, ale konsekwentnych zmian – dodania porcji warzyw do głównych posiłków czy dbałości o zjedzenie dziennie 2 porcji owoców, np. w formie przekąski. Ale przede wszystkim wcześniejsze planowanie zakupów i uwzględnianie tej kategorii na liście. Jeśli będziemy mieć je zawsze pod ręką, chętniej po nie sięgniemy i nie będziemy podjadać mniej zdrowych przekąsek. Świeże warzywa i owoce dostępne są dziś przez cały rok, niezależnie od sezonu, warto więc z tego korzystać.

Szeroki wybór codziennie – klucz do zdrowych nawyków

Wszyscy wiemy jak szybkie jest dzisiejsze tempo życia, dlatego chcemy mieć wszystko na już i najlepiej w jednym miejscu. Przyzwyczajeni też do pewnej wygody, chcemy mieć też stały dostęp do świeżych produktów, niezależnie od kalendarza. Dlatego Kaufland dba o codzienny, szeroki asortyment, ze szczególnym uwzględnieniem właśnie kategorii warzyw i owoców. Jak pokazują statystyki sieci, Polacy nie wyobrażają sobie zresztą zakupów bez świeżych warzyw i owoców.

– W przeciętnym koszyku aż 93% klientów Kaufland znajdują się średnio 3 różne kategorie świeżych owoców i warzyw, jak np. pomidory, zioła i kiełki czy owoce jagodowe. Widzimy, że ta kategoria jest dla polskich konsumentów coraz ważniejsza. Dlatego właśnie stawiamy sobie za cel zapewnienie jak najszerszego wyboru przez cały rok. – mówi Wojciech Szczepanowski, Dyrektor Pionu Zakupu Owoce Warzywa. – Oczywiście największą popularnością zawsze cieszą się produkty sezonowe, ale np. zimą popularne są cytrusy, jak również borówki amerykańskie czy papryka, ogórki i pomidory. Co z kolei pokazuje, że Polacy oczekują stałej dostępności witamin, bez względu na porę roku. – dodaje.

Strażniczki domowego ogniska – strażniczki zdrowia

Ciekawym wnioskiem, który pojawia się w badaniu jest widoczna różnica w nawykach między grupami społecznymi. Rolę „strażniczek” zdrowia tradycyjnie pełnią kobiety – 47% z nich dba o codzienną obecność warzyw w menu (w porównaniu do 36% mężczyzn). Co zaskakujące, prawdziwe wyzwanie w dobrym odżywianiu, stanowi rodzicielstwo. Osoby posiadające dzieci rzadziej jedzą warzywa codziennie (37,5%) niż osoby bezdzietne (46,3%).

- Może mieć to wiele przyczyn – kupowania warzyw i owoców bardziej dla dzieci lub brak czasu (szczególnie gdy dzieci są małe) na zadbanie o własną dietę. Pamiętajmy jednak, że bycie rodzicem również wymaga od nas zdrowia, a by dbać o innych, powinniśmy najpierw zadbać o siebie. Poza tym przykład idzie z góry, jeśli dzieci nie będą widziały nas jak zdrowo się odżywiamy, same również nie będą tego robiły – komentuje i przypomina dr Paulina Ihnatowicz, dietetyczka kliniczna.

Co ciekawe badania pokazują, że o dobrych nawykach pamiętają seniorzy. W grupie wiekowej 65+ aż 45% badanych deklaruje codzienne spożywanie owoców - to najwyższy wynik w całym zestawieniu. Dla porównania wśród osób w wieku 25-34 lata odsetek ten wynosi jedynie 22%, w grupie 35-44 lata – 28%, a w wieku 45-54 – 27%2.

- Dane pokazują bardzo wyraźną różnicę pokoleniową. Może to wynikać z bardziej tradycyjnego modelu jedzenia i większej regularności posiłków wśród osób 65+. W młodszych grupach wiekowych

wyraźnie niższe spożycie wartościowych produktów może mieć związek z szybszym stylem życia, brakiem czasu i większym udziałem żywności przetworzonej w diecie. Na tym przykładzie widać, że problem nie polega na braku wiedzy o zdrowym odżywianiu, tylko raczej na tym, jak ta wiedza przekłada się na codzienne wybory żywieniowe, szczególnie u młodszych dorosłych. Dlatego w działaniach edukacyjnych coraz ważniejsze jest nie tylko mówienie o tym co jest zdrowe, ale też pokazywanie jak w praktyce włączać takie produkty jak owoce czy warzywa do codziennej diety. A da się to robić na milion sposobów. – dodaje dr Ihnatowicz.

Wyścig z czasem, którego nie widać – logistyka świeżości w Kaufland

Sięgając rano po chrupiącą paprykę czy świeże kiełki mało kto z nas zdaje sobie sprawę z tego, jak skomplikowaną operacją logistyczną jest dostarczenie świeżych produktów do sklepu. Aby zachować wartości odżywcze i smak, cały proces – od pola do lady – musi przypominać pracę precyzyjnego mechanizmu, w którym liczy się każda minuta. W Kauflandzie, w przypadku wielu produktów, droga od dostawcy (Kaufland współpracuje aż z 99 polskimi dostawcami) do sklepu trwa krócej niż dobę. Artykuły, które rano rosły jeszcze na plantacji, już o 14:00 przechodzą rygorystyczną kontrolę jakości na rampie magazynowej, by następnego dnia rano czekać na klientów. W centrach logistycznych owoce i warzywa są też dzielone na trzy grupy, z których każda wymaga innej temperatury i wilgotności. Ten precyzyjny „mikroklimat” jest utrzymywany również w trakcie transportu do marketów, niezależnie od pory roku. A finalnym ogniwem procesu są pracownicy sklepów, którzy co dwie godziny ręcznie weryfikują jakość każdego produktu na stoisku.

Taka dyscyplina pozwala w Kauflandzie odpowiadać na rzeczywiste potrzeby Polaków, którzy – nawet zimą i na przedwiośniu – szukają świeżości dostępnej „tu i teraz”.

Autor: kaufland/ Materiały prasowe

