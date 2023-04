Polacy pokochali te rośliny. Mają je w ogrodach i na balkonach, a mogą być bardzo niebezpieczne. Objawy to silna biegunka i halucynacje

Bratki na wiosnę 2023. Co zrobić, by kwitły jak szalone aż do lata? Jest jedna zasada! Wdrąż ją, a pojawią się nowe pąki i kwiatostan wystrzeli

Czy tuje są trujące?

Tuje jedne z najpopularniejszych roślin w ogrodach i na balkonach. Inaczej nazywane żywotnikami olbrzymimi lub żywotnikami zachodnimi. Nazwa tuja pochodzi od łacińskiego nazewnictwa thuja occidentalis. Tuje należą do grupy iglastych roślin cyprysowatych i są niezwykle popularne w Polsce. Ich pielęgnacja nie jest trudna i doskonale rosną one w naszym klimacie. W ostatnim czasie pojawiło się wiele doniesień, jakoby tuje były trujące dla naszego zdrowia. Czy faktycznie tak jest. Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. W tkankach tui znajdziemy olejki eteryczne wykazujące zawartość toksycznej substancji o nazwie tujon. Jest to związek chemiczny, który spożyty w zbyt dużej ilości wykazuje wzmożoną czynność kory mózgowe. W przypadku zatrucia pojawiają się stany podniecenia i psychozy. Znajdziesz go między inny w piołunie, stąd było wiele podejrzeń, że to właśnie tujon odpowiada za zatrucia po spożyciu absyntu. Jednak, jak przekonują naukowcy, w przypadku absyntu bardziej niebezpieczny jest sam alkohol.

Czy tuje szkodą zdrowiu

Tujon występuję we wszystkich naziemnych częściach tui. Jednak by doszło do zatrucia, trzeba go zjeść bardzo dużo. Uważa się, że jest to raczeni niemożliwe. Jakie objawy występują po zatruciu? Na to warto zwrócić uwagę.

Skurcze mięśni.

Silnie drgawki.

Biegunka.

Halucynacje.

Mdłości i wymioty.