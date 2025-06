Polacy przestawiają się na zerówki

Coraz częściej mówi się o „piwnej rewolucji zero procent”, która wpisuje się w ogólnoświatowy trend zwany „NoLo” (no-alcohol, low-alcohol), polegający na spożywaniu napojów o zerowej zawartości alkoholu lub napojów niskoalkoholowych, np. radlerów. Tak jak 30lat temu Polacy masowo przerzucali się z picia wódki na niskoalkoholowe piwo, tak teraz rezygnują całkowicie z procentów, wybierając piwo zero procent.

Czy piwa 0,0% to zero alkoholu?

Jeszcze niedawno na rynku były tylko piwa bezalkoholowe, które miały 0,5% zawartości alkoholu, co jest zresztą zgodne z przepisami. Jednak obecnie piwa bezalkoholowe to już praktycznie piwa 0,0%. Czy rzeczywiście nie ma w nich ani trochę alkoholu? Można przyjąć, że nie ma, gdyż jest on wykrywalny jedynie dla najczulszych urządzeń laboratoryjnych. Takie piwa zawierają 10 razy mniej alkoholu niż np. kefir czy kiszony ogórek. Z badań wynika, że piwa zero robią furorę, a tempo wzrostu tego segmentu przyspiesza. Dwie trzecie Polek i Polaków sięga po nie regularnie w różnych okolicznościach: podczas spotkań z przyjaciółmi, grillowania czy na pikniku, imprezie lub po treningu. Ponad połowa uważa, że są dobrą alternatywą dla napojów alkoholowych, ceni je za smak i wybiera znane sobie marki.

Bezpieczna alternatywa

Piwo 0,0% zastępuje napoje z alkoholem nie tylko w Polsce. Na przykład w Hiszpanii przeprowadzono badania, z których wynika, że te gospodarstwa domowe, które zaczęły kupować piwa bezalkoholowe, nie tylko zmniejszyły zakupy piwa z alkoholem, lecz w ogóle ograniczyły zakupy wina i mocnego alkoholu, i to aż o14%. Piwo zero przyczynia się zatem do zmniejszania całkowitej konsumpcji alkoholu. Z kolei niemiecka agenda rządowa BZgA (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung) promuje odpowiedzialną konsumpcję, zachęcając do sięgania po piwo bezalkoholowe w sytuacjach takich jak mecz piłkarski czy spotkania rodzinne. Podkreśla, że piwa oznaczone jako0,0% są bezpieczną alternatywą.

i Autor: shutterstock.com

Czy zerówki zachęcają do wyjścia ze świata alkoholu?

Piwa bezalkoholowe to właściwie już prawie zawsze zerówki, czyli napoje o zawartości alkoholu mniejszej niż w chlebie razowym. Szukanie w nich alkoholu to jak szukanie cukru w coli zero. Nie można się nimi w żaden sposób upić ani wręcz jakkolwiek poczuć po ich spożyciu działanie alkoholu, by nie wspomnieć o ryzyku uzależnienia. Co więcej, producenci piwa wyraźnie podkreślają, że świat piwa jest światem dorosłych, oznaczając zerówki znakiem „18+” i szkoląc sprzedawców, aby nie sprzedawali napojów alkoholowych niepełnoletnim. Piwa 0,0% coraz częściej widzimy na sklepowych półkach, w restauracjach czy na festiwalach muzycznych. Ich dostępność daje alternatywę i ułatwia rezygnację z alkoholu. Nie dziwi więc, że ich spożycie wzeszłym roku wzrosło o 17,4%, podczas gdy ogólna sprzedaż piwa spadła o1,7%. Dane z początku obecnego sezonu potwierdzają ten trend – piwo z alkoholem traci rynek, piwo bez alkoholu zyskuje. Wiele wskazuje na to, że nadchodzące lato przyniesie rekordową sprzedaż piwa w wariantach bez alkoholu.

Dane dotyczące rynku polskiego pochodzą z raportu „Zerówki zmieniają rynek piwa. Rewolucja 0,0% trwa”, wydanego przez Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie. Dane dotyczące Hiszpanii – z badania zleconego przez Socidrogalcohol – odpowiednik polskiego KCPU.

Spada spożycie alkoholu wśród młodzieży

Często słyszy się, że zerówki mają na celu przyzwyczaić konsumentów do smaku piwa i zachęcić do sięgania po napoje alkoholowe, szczególnie w odniesieniu do młodych ludzi. Tymczasem najnowsze badania dotyczące przyjmowania używek przez uczniów szkół średnich (badanie ESPAD) pokazują, że spożycie alkoholu wśród młodzieży systematycznie spada, głównie dzięki wyraźnemu zmniejszeniu spożycia piwa. Poza tym młodzi dorośli, osoby w wieku 18–29 lat, stanowią największą grupę konsumentów piw bezalkoholowych i najczęściej deklarują rezygnację z alkoholu.

ZPPP Browary Polskie