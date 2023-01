i Autor: pixabay

Daj im dom

Polacy stworzyli aplikację, która dopasuje Ci zwierzaka ze schroniska

Adopcja zwierzaka to zawsze poważny krok. Co więcej mówi się o tym, by decydując się na psa lub kota zajrzeć wpierw do schroniska i dać dom potrzebującemu pupilowi. Dla wielu osób bywa to jednak uciążliwe, a wycieczki do schroniskach są czasochłonne. Polacy stworzyli specjalną aplikację "Petopo", która pomoże Ci wybrać nowego członka, rodziny. Wystarczy, że wpiszesz lokalizacje, zwierzę, którego poszukujesz oraz jego płeć. To jednak nie wszystko, aplikacja pomoże Ci także w nauce opieki nad pupilem i pomoże skompletować wszystkie potrzebne akcesoria. O aplikacji i jej założeniach rozmawialiśmy z jej twórcą, Jakubem Radzikowskim.