Polacy uwielbiają robić to w podróży. Dzięki temu wracają z urlopu bogatsi

Nowy rok, nowe możliwości i nowe kierunki do odkrycia. Agencja badawcza Stem/Mark na zlecenie Kiwi.com, wyszukiwarki tanich lotów i podróży oraz firmy travel tech, spytała Polaków o to, co najbardziej motywuje ich do podróżowania oraz jak spędzają czas na miejscu. Okazuje się, że na pierwszym miejscu jest kuchnia. Większość ankietowanych zaznaczyła, że podczas wyjazdów szuka miejsc oferujących pyszne jedzenie.

Polacy w podróży szukają kulinarnych rozkoszy

Jak wynika z raportu dla Kiwi.com Polacy uwielbiają poznawać lokalną kuchnię. Podczas podróży aż 69 proc. ankietowanych szuka ciekawych miejsc, oferujących pyszne jedzenie. Dzieje się tak bez względu na wiek. Nic dziwnego, wszak poprzez kulinarne zwyczaje poznajemy miejsce i jego historię. Jesteśmy więc bogatsi o nowe doświadczenia, wiedzę i czasami kilka kilogramów. Chyba, że jesteśmy w grupie, która je tylko oczami. Według raportu Kiwi.com ponad 32 proc. respondentów z Polski szuka miejsc z dobrym jedzeniem, by zrobić zdjęcie i podzielić się nim w mediach społecznościowych (ponad 32%). Z kolei podróżnicy pokolenia Z, uwielbiają tworzyć relacje z wyjazdu w mediach społecznościowych - to istotna czynność dla ponad 27% z nich. Ponad 38% ankietowanych wskazało, że uwielbia spędzać czas siedząc w lokalnej kawiarni i obserwując toczące się życie wokoło.

Dlaczego Polacy podróżują?

Wszystko wskazuje na to, że podróże do ciepłych miejsc, w których będziemy jedynie wygrzewać się na leżaku przestają być atrakcyjne zauważają eksperci z Kiwi.com.

- Wyniki wskazują, że coraz więcej z nas zamiast słodkiego nic nierobienia wybrałaby aktywny wypoczynek, by przeżyć przygodę i poczuć adrenalinę (niemal 50% pokolenia gen-Z, ponad 45% osób w wieku 30-44 lata oraz 37% osób w wieku 45-59 lat). Kobiety (ponad 62%) zdecydowanie bardziej stawiają na eksplorowanie lokalnej kultury i stylu życia niż mężczyźni (54,5%). Jednocześnie 36% z nas koncentruje się na zwiedzaniu i docieraniu w znane miejsca, nie wchodząc w interakcje z mieszkańcami – czytamy w raporcie dotyczącym motywacji podróżniczych polskich użytkowników wyszukiwarki.

Dlaczego podróżujemy?

Żeby eksplorować lokalną kulturę i styl życia (restauracje, puby, nocne życie, praktykowanie języka obcego) - 58,6%

Żeby przeżyć przygodę i poznać innych podróżników - 43,9%

Żeby zwiedzać i docierać w znane miejsca (nie wchodząc w interakcje z mieszkańcami) - 36%

Żeby uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych (wystawy, koncerty, festiwale muzyczne) - ponad 23%. To motywacja szczególnie popularna wśród przedstawicieli pokolenia Z (ponad 28%), a także mężczyzn (ponad 26% versus 19,2% kobiet)

Żeby odwiedzić bliskich (rodzinę i przyjaciół) - co trzeci ankietowany

Źródło: Kiwi.com

