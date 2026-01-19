Polej tym płytki w łazience, a zalśnią czystością niczym tafla alpejskiego stawu. Usunie kamień i zacieki, aż będzie można się przeglądać. Czyszczenie płytek

Płytki łazienkowe łatwo pokrywają się kamieniem i zaciekami, co może prowadzić do poważnych uszkodzeń.

Poznaj domowy sposób na usunięcie nawet uporczywego kamienia i przywrócenie blasku.

Skuteczna mieszanka proszku do pieczenia i szarego mydła odmieni Twoją łazienkę.

Odkryj, jak proste składniki mogą zdziałać cuda – dowiedz się więcej!

Wymieszaj i przetrzyj tym płytki. Usunie kamień oraz zacieki

Płytki łazienkowe należy regularnie czyścić. Zbiera się na nich nie tylko kurz, ale także wszelkiego rodzaju osady z wody. To między innymi wytrącający się kamień oraz zacieki z mydła i innych detergentów. Jeżeli zbagatelizujesz ten problem i nie doczyścić zabrudzeń, gdy są niewielkie to problem będzie narastać. Kamień z wody ma to do siebie, że z czasem twardnieje i zaczyna tworzyć coraz to grubszą skorupę. W skrajnych sytuacjach osadzający się kamień może przyczyniać się do awarii armatury łazienkowej, a nawet do uszkodzeń i pęknięć na płytkach. Każdy, kto choć raz miał styczność z kamieniem wie, że jest to trudny przeciwnik. Aby go usunąć warto sięgnąć po domowe sposoby, które skutecznie rozpuszczą twarde zabrudzenia.

Do niewielkiej miski nalej pół litra ciepłej (ale nie gorącej) wody i dodać 1 opakowanie proszku do pieczenia oraz 1 garść wiórek z szarego mydła (możesz wcześniej zetrzeć klasyczne, szare mydło na tarce na dużych oczkach). Całość dokładnie wymieszaj i wyszoruj płytki. Proszek do pieczenia świetnie usuwa trudne zabrudzenia i rozpuszcza kamień. Szare mydło świetnie doczyszcza i sprawia, że powierzchnia płytek odzyskuje blask. Ma on działanie antybakteryjne, dzięki czemu minimalizuje ryzyko powstawania pleśni oraz grzyba na fugach pomiędzy płytkami. Jeżeli osady z kamienia są bardzo duże warto przed zastosowaniem mieszanki proszku do pieczenia i szarego mydła zrobić octową płukankę. Wymieszaj biały ocet z białym octem w proporcjach 1:1 i obficie spryskaj płytki łazienkowe. Odczekaj około 15 minut, a następnie przetrzyj płytki. Ocet rewelacyjnie rozpuszcza trudne zabrudzenia, takie jak kamień i sprawia, że czyszczone powierzchnie są na nowo czyste.