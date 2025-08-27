Polskie miasto pustoszeje! Niedługo nie będzie miał tam, kto mieszkać?

Polskie miasta borykają się z wyludnianiem, co potwierdzają dane GUS.

Spadek liczby urodzeń i migracje do mniejszych miejscowości przyczyniają się do tego trendu.

Łódź, mimo niedawnego rozkwitu, jest miastem wyludniającym się najszybciej.

Jakie inne miasta tracą mieszkańców i dlaczego?

Dlaczego polskie miasta się wyludniają?

Dane przedstawianie przez Główny Urząd Statystyczny nie napawają optymizmem. Polska stale się wyludnia. Rodzi się coraz mniej dzieci. W 2024 roku liczna urodzeń była najniższa od czasów II wojny światowej. Zmiany demograficzne sprawiają, że wyludniają się także duże miasta. Wiele polskich miast z roku na rok traci tysiące mieszkańców.

Wyludnianie się dużych miast wynika nie tylko z niskich wskaźników urodzeń, ale także zmian w przyzwyczajeniach obywateli. Wiele osób decyduje się opuszczać miasto na rzecz mniejszych miejscowości. Seniorzy często decydują się na wyprowadzkę na wieś, a nawet zamieszkują na działkach. Również młode osoby chętniej wybierają domy w podmiejskich miejscowościach. Często za te same pieniądze, co mieszkanie w dużym mieście, można kupić dom średniej wielkości w obszarze podmiejskim.

Główny Urząd Statystyczny przedstawił dane dotyczące wyludniania się polskich miast. Okazuje się, że statystyki nie są zadowalające. Na szczycie liście znalazło się miasto, które jeszcze do niedawna przeżywało swój wielki rozkwit. Otwierały się tam duże firmy i kwitła turystyka. Według danych GUS najszybciej wyludniającym się miastem w Polsce jest Łódź.

Tempo wyludniania się Łodzi jest najwyższe w kraju. W 2002 roku miasto liczyło ponad 785 tysięcy mieszkańców, natomiast w roku 2023 liczba ta spadła do nieco ponad 655 tysięcy.

Sprawdź, które inne polskie miasta znalazły się w tym zestawieniu.