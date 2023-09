Posadź go zimą w ogrodzie, a latem będziesz cieszył się bujną zielenią i ochroną przed smogiem. Ogrodnik zdradza, o czym nie możesz zapomnieć podczas sadzenia żywopłotu

Jak sadzić żywopłot? Cenne porady, dzięki którym będziesz cieszyć się bujną zielenią

Żywopłot to naturalna bariera w ogrodzie. To zielone ogrodzenia, które nie tylko oddziela nas od niechcianego, ale również zapewnia wiele korzyści. Żywopłot to element dekoracyjny poprawiający jakość powietrza. Naukowcy z Cambridge odkryli, że żywopłot może być skuteczny w walce ze smogiem. Jak posadzić żywopłot? Najlepszymi miesiącami, by to zrobić je zima. Dotyczy to szczególnie roślin z odkrytymi korzeniami. W przypadku sadzonek z bryłą korzeniową jest to czas od późnej jesieni do zimy.

Kiedy sadzić żywopłot?

Żywopłot z gołymi korzeniami - od listopada do stycznia.

Żywopłot z bryłami korzeniowymi - od października do lutego.

Żywopłot uprawiany w doniczkach - cały rok.

Jak przygotować się do sadzenia żywopłotu?

Przekop glebę i napowietrz ją.

Usuń chwasty.

Namocz przez kilka godzin korzenie w wodzie.

Wyznacz sznurkiem prosta linię, tam gdzie mają zostać posadzone sadzonki.

Sadź rośliny w równych odstępach.

Jeżeli sadzisz żywopłot w miesiącach jesiennych lub zimowych nie przycinaj.

Sonda Lubisz prace na ogrodzie? Tak Nie Nie mam ogródka